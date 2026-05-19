La creación de empresas cae un 1,9% en abril tras once meses de crecimiento, según los Registradores

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

España registró en el mes de abril la creación de 11.656 nuevas empresas, frente a las 11.877 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 1,9% tras once meses de crecimientos, de acuerdo con el avance mensual de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

Tras el fuerte incremento del 35,9% anotado en mayo de 2025, la creación de empresas continuó ocho meses en tasas positivas más moderadas, con un crecimiento medio del 11,9%. En febrero y marzo de este año, se registran fuertes incrementos del 40,6% y 36,8%, respectivamente, que contrastan con la caída sufrida en abril (-1,9%).

Por comunidades autónomas, once territorios han registrado descensos en el mes de abril. Si bien algunas regiones como Asturias (+40,6%), La Rioja (+41,9%) o Navarra (+26,4%) registran crecimientos destacados, su menor peso relativo limita el impacto en el balance global.

En cambio, los retrocesos en tres de las principales economías -- Madrid (-7,4%), Cataluña (-5,8%) y Andalucía (-7,6%)-- explican la caída a nivel nacional, concentrando estas comunidades de forma conjunta cerca del 60% de las nuevas empresas constituidas en España.

De su lado, la estadística de los Registradores señala que las operaciones de ampliación de capital en abril de 2026 registraron un nuevo repunte significativo, con un aumento del 8,1%.

En el análisis por regiones, Madrid vuelve a encabezar la lista en número de operaciones, con 736 ampliaciones registradas en abril, lo que supone un incremento del 4,7% frente al mismo periodo del año anterior. Le sigue de cerca Cataluña con 566 ampliaciones, un 15,7% más.

En el conjunto del territorio, Cantabria (+80%) y Canarias (+73,1%) presentan los mayores incrementos, en contraste con Asturias (-38,2%) y La Rioja (-43,8%) que muestran los descensos más acusados.