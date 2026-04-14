El crecimiento de las exportaciones de China se frenó al 2,5% en marzo, coincidiendo con la guerra de Irán

Archivo - FILED - 09 July 2025, Hamburg: A container from China Shipping Container Lines (CSCL) stands among countless other containers at the Tollerort container terminal in the port of Hamburg. European Union firms are increasingly looking for new suppl - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones chinas sumaron el pasado mes de marzo un total de 321.033 millones de dólares (274.114 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 2,5%, el más débil en seis meses, coincidiendo con el primer mes de conflicto en Oriente Próximo, según los datos publicados este martes por la Administración General de Aduanas de China.

El crecimiento del 2,5% interanual de las exportaciones chinas en marzo contrasta con el avance del 39,6% registrado en el mes de febrero y del 21,8% en el conjunto de los dos primeros meses de 2026.

De su lado, las importaciones del gigante asiático en el tercer mes del año alcanzaron un valor en dólares de 269.904 millones (230.458 millones de euros), cifra que representa un incremento del 27,8% en comparación con el mismo mes de 2025, acelerándose respecto del 13,8% de febrero y del 19,8% de los dos primeros meses de 2026.

En el tercer mes del año, las exportaciones chinas a la UE sumaron 46.772 millones de dólares (39.936 millones de euros), un 8,6% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 23.396 millones de dólares (19.977 millones de euros), un 8,5% más.

Las ventas a Estados Unidos en marzo se situaron en 29.448 millones de dólares (25.144 millones de euros) y las importaciones en 12.611 millones de dólares (10.768 millones de euros), lo que implica un retroceso interanual del 26,5% en el caso de las exportaciones, pero un avance del 1% en cuanto a las compras a EEUU.

Al mismo tiempo, las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron 63.031 millones de dólares (53.819 millones de euros), un 6,9% más, y las importaciones 41.235 millones de dólares (35.208 millones de euros), un avance del 17,5%.