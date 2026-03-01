Cristina Herrero cierra su etapa al frente de la AIReF tras seis años de 'lucha' por su independencia y rigor

Archivo - La presidenta de AIReF, Cristina Herrero. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, cerrará este próximo martes, 3 de marzo, su etapa al frente del organismo después seis años de un mandato con "luces y sombras", según ha reconocido ella misma, y marcados por la defensa de la independencia y el rigor de la institución.

A lo largo de estos seis años --el plazo máximo posible, ya que no hay posibilidad de prórroga--, la función evaluadora de la AIReF ha experimentado un impulso significativo bajo el mandato de Cristina Herrero, quien ha liderado varios estudios relevantes, como los referidos a las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la sostenibilidad del sistema de pensiones.

De cara a la elección de su sucesor, el nombramiento es a propuesta del Ministerio de Hacienda, aunque el candidato debe contar con mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados --o mayoría simple en el Senado si no hay consenso--.

Mientras se designa al sucesor, el actual director de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, asumirá las funciones de presidente interino. La propia Herrero tuvo asumir, desde el 13 de enero de 2020, la Presidencia de la institución de forma interina, tras el fin del mandato de José Luis Escrivá, quien pasó a ser ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Herrero, su sucesor o sucesora debe, aparte de cumplir con las exigencias de cualificación técnica, entender el rigor, la objetividad, el balance y el equilibrio que debe sostener a la institución y que implica "decir las cosas como son sin caer en la provocación o en un debate elevado".

De hecho, la presidenta de la AIReF se decanta por que su sucesor sea "de la casa" --que forme ya parte de la institución--, ya que debe cumplir con dos requisitos fundamentales: capacidad técnica y entender la AIReF.

Esto deja abierta la posibilidad de que, tal y como le ocurrió a ella, Ignacio Fernández-Huertas asuma formalmente la Presidencia, tras ejercer el mandato de forma interina en este periodo de transición. En cualquier caso, no hay nada confirmado y esto dependerá de la decisión del Departamento que dirige actualmente María Jesús Montero.

UN BALANCE CON "LUCES Y SOMBRAS" DE SU MANDATO

A modo de balance de su mandato, Herrero reconoció en su última rueda de prensa que ha tenido "luces y sombras". En cuanto a las "luces", la presidenta puso en valor el equipo de la AIReF y la consolidación de la institución como "un referente de independencia, de rigor y de objetividad".

Por el contrario, la presidenta considera que no se ha hecho el caso suficiente a la institución y admitió que no ha sido un trabajo "fácil", ya que organismos independientes como AIReF son "incómodos".

Otro de los aspectos negativos que ha mencionado la presidenta es la falta de rigor en la redacción de la ley orgánica de la institución cuando se determina que todos los artículos son orgánicos, excepto dos que tienen la consideración de ley ordinaria y que implica que la AIReF tiene que hacer sí o sí los estudios que le encargue la Administración Central, cosa que no ocurre con las administraciones territoriales que financian en condiciones de igualdad al organismo.

EN EL EQUIPO DIRECTIVO DE LA AIREF DESDE SU FUNDACIÓN EN 2014

Herrero ha formado parte del equipo directivo de la Institución desde su fundación, en 2014, cuando la primera Presidencia recayó en manos de José Luis Escrivá.

En 2014 ocupó el puesto de directora de la División de Análisis Presupuestario, convirtiéndose así en la primera responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Desde el 13 de enero de 2020, asumió ya la presidencia de la institución de forma interina, hasta que fue nombrada Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por Real Decreto 439/2020, de 3 de marzo.

Herrero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria, en activo, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, y funcionaria, en excedencia, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.