Cuerpo avanza que 67.000 millones de fondos europeos de recuperación han llegado a la economía

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que la ejecución de los fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU' ha alcanzado los 67.000 millones, de los 80.000 millones en transferencias asignados a España.

"Estos son datos excelentes, y más si vamos mirando dónde han llegado", ha destacado el titular de Economía en una entrevista en 'Las Mañanas', de RNE, recogida por Europa Press.

En concreto, Cuerpo ha señalado que el 40% de los fondos ha llegado de manera granular a microempresas y a pymes, por lo que ha subrayado la necesidad de hacer el "último esfuerzo" para cerrar el despliegue del plan en agosto, cuando termina el plazo.

"Estamos intentando hacer todos los esfuerzos por simplificar las condiciones de inversión para ser capaces de avanzar, poner sobre el terreno, implementar y ejecutar todos estos fondos", ha remarcado.

En total, el Plan de Recuperación supondrá una inyección en la economía española de cerca de 103.000 millones de fondos europeos en el periodo 2021-2026, ya que a los 80.000 millones de transferencias se le suman 22.800 millones de préstamos.

Cuerpo comparecerá este jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a petición propia, para dar cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.