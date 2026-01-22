Cuerpo defiende que España cumplirá su compromiso del 2,1% del PIB en Defensa pese a las críticas de Trump

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reafirmado el compromiso de cumplir con el objetivo de llegar al 2,1% del PIB en Defensa, tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a España por no gastar el 5% del PIB en esta materia.

El responsable económico del Gobierno se ha mostrado dispuesto a mantener las reuniones "que sean necesarias" con la Administración estadounidense, aunque ha remarcado que, en cuanto a este tema, la posición de España ha sido "muy clara".

"España va a ser un socio, como siempre lo ha sido, confiable en el marco de la OTAN y vamos a cubrir las capacidades que se nos asignan para que la OTAN esté cubierta en cuanto a los riesgos a los que se enfrenta", ha recalcado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Davos.

Esto se traduce, según Cuerpo, en "miles de millones" que España tiene que poner sobre la mesa y para el Gobierno ese compromiso, cuando se analiza en porcentaje de PIB, es del 2,1%. "Vamos a cumplirlo. Es decir, no vamos a dejar que la OTAN no esté protegida y vamos a seguir siendo un socio confiable", ha enfatizado.

QUE EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN "IMPERE HACIA ADELANTE"

Después de que el presidente Trump anunciara un "marco para un futuro acuerdo" con la OTAN sobre Groenlandia y retirara la amenaza de aranceles, Cuerpo espera que este ambiente de diálogo y de negociación sea el que impere hacia adelante.

En cualquier caso, el titular de Economía ha ensalzado la posición "firme" que ha demostrado la Unión Europea en las últimas semana y, específicamente, en el Foro de Davos. "Ha habido un cierto momento de una epifanía en cuanto a esta reacción de Europa para proteger su soberanía y su integridad territorial y esto puede suponer, yo creo que un punto también adicional de estabilidad y de certidumbre para los empresarios", ha destacado.