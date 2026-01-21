Altos ejecutivos españoles trasladan a Cuerpo y López su preocupación por la "crisis abierta" por Trump

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúnen en Davos con altos ejecutivos de empresas españolas. - MINISTERIO DE ECONOMÍA

Los principales directivos del grupo de empresas españolas presentes en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos han mantenido este miércoles un encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con el titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el que han trasladado su "preocupación por la crisis abierta" por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Europa, según han informado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

"Ha sido una reunión muy centrada en Trump. Las empresas han trasladado su preocupación por la crisis abierta por Trump con la Unión Europea", han relatado las fuentes consultadas.

A la reunión han acudido el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el presidente de BBVA, Carlos Torres; el presidente de Telefónica, Marc Murtra; el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar; el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría; el presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores; el presidente de Salesforce, Miguel Milano; la consejera delegada de Inbrain, Carolina Aguilar y la presidenta y consejera delegada de Novonesis, Ester Baiget.

Más allá de la preocupación, también se ha puesto sobre la mesa que la actual "crisis" también puede suponer un "momento de oportunidad" para que Europa avance en su integración e impulse su competitividad.

En ese sentido, los asistentes al encuentro han coincidido también en que es momento de que Europa tome las riendas y "se ponga las pilas".

En esa línea, por ejemplo, se ha manifestado en dos cadenas de televisión estadounidenses durante su participación en el foro de Davos el presidente de Telefónica, Marc Murtra, que considera que Europa necesita dar un salto tecnológico y tener su propio "momento NASA", en referencia al 'momento Sputnik', que impulsó la carrera espacial de Estados Unidos y la inversión en tecnología tras el lanzamiento del satélite soviético en 1957.

Además, Murtra ha argumentado que Europa debe "liderar su propio camino" ante la "nueva relación" del Viejo Continente con Estados Unidos.