Cuerpo niega desvío de fondos europeos y el PP le acusa de usarlos para cubrir "agujeros del sanchismo"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este martes ante la Cámara Alta que no se han utilizado fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para usos distintos a los previstos en el mismo, mientras que el PP ha acusado al Gobierno del desvío de fondos europeos para tapar "los agujeros del sanchismo".

El Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 5 de mayo un informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de 2024 donde detectó que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que viene provocando la prórroga anual de los Presupuestos desde 2023.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quiso dejar claro en el Parlamento que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar "ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social" como pueden ser pensiones.

Según Cuerpo, el tema sobre los fondos europeos han quedado claro, no solo con la respuesta que ha dado la Comisión Europea, sino con declaraciones de la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, que ha dicho "de forma muy categórica" que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran. "Yo creo que podemos pasar al siguiente renglón en cuanto a los fondos europeos", ha remarcado el vicepresidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Cuerpo ha eludido, eso sí, la pregunta de la senadora 'popular', Eva Ortiz, sobre cuándo trasladará el listado de beneficiarios de fondos europeos. "El 4 de junio se cumplen los 30 días en que, de forma voluntaria, su departamento nos puede hacer llegar esa documentación a la que el Tribunal Supremo les ha condenado", le ha recordado la senadora.

Eva Ortiz también ha advertido sobre los efectos de "la nefasta política económica sobre las familias españolas a las que acosan con impuestos".

Frente a esto, el titular de Economía ha defendido que la renta real disponible per cápita de los hogares desde el inicio de la guerra de Ucrania ha crecido en España un 8,5%, más que en Estados Unidos, más que en el G7, más que en Francia, más que en Italia y más que en Alemania, según Cuerpo.

Además, ha puesto de relieve que, desde que empezó la política económica de este Gobierno, el número de hogares que llegan con alguna dificultad o con mucha dificultad al final de mes ha caído 6 puntos, 26,3% al 20,3%.

"La política económica de este Gobierno es beneficiosa para los hogares y para los ciudadanos, lo miremos comparado con otros países o comparado con cómo estaban en el año 2018", ha destacado.

Pese a que se está reforzando la situación de los hogares, Cuerpo ha reconocido que el reto que queda es el de la vivienda. "Estamos poniendo toda la carne en el asador para hacer que, en particular, nuestros jóvenes tengan acceso asequible a una vivienda", ha recalcado.