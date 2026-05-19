El déficit comercial baja un 22,6% en el primer trimestre por las menores importaciones energéticas

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial se ha situado en 11.677,4 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 22,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 0,7% de las exportaciones, que han alcanzado los 96.506 millones de euros en el primer trimestre, mientras que las importaciones han caído un 2,5%, hasta los 108.183 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 16,8%, hasta los 12.717 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético ha caído hasta los 7.377,7 millones de euros, frente a los 9.529,7 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 89,2% a cierre de marzo, lo que supone 2,8 puntos más que un año antes.

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