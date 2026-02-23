Despliegue militar de EEUU en Irán sugiere "ataque aéreo sostenido en breve" de días o semanas, según experto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. - Kyle Mazza/Thenews2, Kyle Mazza / Zuma Press / Con

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El despliegue militar que está llevando a cabo Estados Unidos en Irán sugiere un "ataque aéreo sostenido", que se produciría "en breve" y contra infraestructura militar y que podría durar "varios días o semanas", según interpreta este lunes Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad.

"Estamos a pocos días, veremos si a pocas horas, de un ataque aéreo sostenido por parte de EE.UU. a Irán. Al igual que ocurrió con el despliegue ruso previo a la invasión de Ucrania, el volumen de fuerzas aéreas que está desplegando EE.UU. frente a Irán sugiere un ataque aéreo sostenido, que se debe producir en breve", analiza.

Dicho despliegue "hace pensar más en un ataque sostenido de varios días o semanas contra infraestructura militar, centros de mando, unidades militares (bases aéreas, centros de defensa antiaérea) e industria militar que en ataques concretos a la infraestructura nuclear de Irán (que muy posiblemente también sea 'revisitada')", añade el directivo de Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro de la Abogacía.

Del Pozo, que cuenta con una medalla de la OTAN por una misión en Bosnia-Herzegovina con la Brigada Española IX 'Guadarrama', de acuerdo con su perfil en Linkedin, descarta sin embargo "cualquier tipo de invasión terrestre, más allá de actuaciones concretas de unidades de operaciones especiales", ya que llevaría meses y no se ha observado el envío de fuerzas de tierra.

En contraste, sí considera un ataque aéreo sostenido ante el amplio despliegue realizado por el país presidido por Donald Trump: dos portaviones (el Gerald Ford y el Lincoln), decenas de cazas de combate, F-22 (avión de superioridad aérea 'invisible' al radar, escaso en el inventario total de EE.UU), 39 aviones cisterna y seis aviones AWAC (aviones 'radar' de alerta temprana, que actúan como 'centros de mando' aéreos en caso de ataque), entre otros efectivos.

"Un número así de unidades de apoyo, muy valiosas y relativamente escasas, no se despliega para unas maniobras", advierte Del Pozo en un comunicado.

Por el contrario, no se han observado evidencias de despliegue de bombarderos estratégicos ni se ha incluido la posible incorporación de la Fuerza Aérea Israelí al ataque, lo que "incrementaría notablemente los recursos de combate disponibles", aclara.

La última semana ha estado marcada por conversaciones nucleares indirectas entre ambas naciones, por el incremento de efectivos norteamericanos en la región -incluidos los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones mencionados- y por las declaraciones de Donald Trump, que no descartó el viernes pasado un posible ataque militar "limitado" contra Irán: "Me lo estoy pensando", declaró.

A eso se suma que este domingo, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, sostuvo que Trump no entiende que Irán mantenga su negativa a las condiciones solicitadas por EE.UU. ante la gran "presión" militar que han ejercido sobre la República Islámica.

"¿Por qué, bajo esta presión y con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos en todo el mundo, no han recurrido a nosotros para decirnos: no queremos un arma?", se ha sorprendido Witkoff ante la decisión de las autoridades iraníes de no haber "capitulado".