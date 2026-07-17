La deuda pública se modera al 100,2% del PIB en mayo, con 1,72 billones de euros

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La deuda de las administraciones públicas (AAPP) se situó en el mes de mayo en 1,72 billones de euros y se moderó al 100,2% del Producto Interior Bruto (PIB), según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), lo que supone un descenso de 2 puntos porcentuales respecto a hace un año.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,729 billones de euros en mayo de 2026, con una tasa de crecimiento anual del 4%. No obstante, disminuyó un 0,58% con respecto al máximo histórico, registrado en marzo de este año --1,739 billones--.

Así, con los datos de avance disponibles, la ratio de la deuda de las administraciones públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 100,2% en mayo de 2026, lo que supone un descenso de 2 puntos porcentuales respecto a hace un año.

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,575 billones de euros, con un incremento interanual del 4,4%, lo que supone un 91,2% del PIB.

Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6,3% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,9% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 343.000 millones de euros en mayo de 2026, equivalente a un 19,9% del PIB, con una variación interanual del 2,1%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,4% inferior al importe registrado un año antes.

Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las administraciones públicas --es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector-- fue de 379.000 millones de euros, con un aumento del 3,4% respecto al año anterior, y representa un 22% del PIB.

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 31.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 26.100 millones, la de las comunidades autónomas lo hizo en 1.400 millones, y la de las corporaciones locales en 300 millones.

Por su parte, la deuda de otras unidades de la Administración Central se redujo en 1.100 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda aumentó 4.500 millones.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas. Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 3,4% y el 5,6% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual también del 9,3%.