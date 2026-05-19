La deuda pública se modera al 101,6% del PIB en marzo, aunque su importe alcanza récord de 1,740 billones

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de marzo en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.322 millones de euros, un 4,3% respecto al mismo mes de marzo del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 16.213 millones respecto al mes de febrero, un 0,9% más.

Con estos crecimientos registrados en este tercer mes del año, el dato de marzo supera el máximo histórico alcanzado en febrero, cuando la deuda se situó en 1,723 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

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