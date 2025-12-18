La deuda pública se modera al 101,7% del PIB en octubre y cae por debajo de los 1,7 billones de euros

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de octubre en 1,693 billones de euros, por debajo del máximo de 1,710 billones marcado un mes antes, con lo que moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,7%, 1,5 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de la deuda (1,696 billones) aumentó un 4% respecto al mismo mes del año anterior, pero registró un descenso de casi el 1% respecto al mes de septiembre, cuando la deuda superó la barrera de los 1,70 billones de euros por primera vez.

La ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 101,7% en octubre de 2025, lo que supone un descenso de 1,5 puntos respecto a hace un año.

A la espera de los datos de noviembre y diciembre, este porcentaje coincide con la previsión del Gobierno para el cierre del año, cuando prevé reducir la ratio de deuda sobre el PIB hasta el 101,7% en el último mes de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo estima que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

SOLO CAE LA DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ÚLTIMO AÑO

El desglose de datos por administraciones refleja que el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,541 billones de euros en octubre, con un incremento interanual del 4,2%, lo que supone el 92,6% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 339.00 millones de euros en octubre de 2025, equivalente a un 20,5% del PIB, con una variación interanual del 1,4%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.008 millones de euros en este mes (1,4% del PIB), importe un 5,4% inferior al registrado un año antes.

Por último, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en 126.174 millones en octubre, un 8,6% más que un año antes, que corresponde al 7,6% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.