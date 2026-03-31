EEUU advierte de que la OMC desempeñará "un papel limitado" en el futuro tras fracasar su reforma

Archivo - Brasil apelará la decisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que lo fuerza a retirar varios programas de estímulo a la industria, pero está preparado para modificar algunos de ellos si es necesario, dijo el jueves el ministro de Co - TWITTER - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial del Comercio (OMC) desempeñará "un papel limitado" en las futuras políticas comerciales mundiales, después de que la Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14) concluyera sin alcanzar un acuerdo para extender la moratoria sobre derechos aduaneros en las transmisiones electrónicas, impidiendo avanzar en la agenda de reformas impulsada por Estados Unidos, según ha afirmado el Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer.

"Siempre he sido escéptico sobre el valor de la OMC, y la conferencia de esta semana confirmó que esta organización desempeñará un papel limitado en las futuras políticas comerciales mundiales", ha señalado el funcionario estadounidense, quien se ha mostrado especialmente crítico con "la falta de seriedad de muchos miembros".

"Me decepcionó que tan pocos de mis homólogos asistieran, a pesar de sus reiteradas afirmaciones de que la OMC es fundamental para el sistema de comercio mundial", ha señalado.

De este modo, Washington expresa su frustración después de que la CM14, celebrada durante cuatro días en Yaoundé (Camerún), concluyera sin acuerdo, después de que Brasil y Turquía bloquearan el pacto alcanzado entre 164 miembros de la OMC para extender la moratoria sobre los derechos de aduana en las transmisiones electrónicas hasta el 31 de diciembre de 2030.

Asimismo, el representante comercial estadounidense ha asegurado que el "fracaso de la OMC" también impidió avanzar con la agenda de reformas impulsada por Estados Unidos, que contaba con el respaldo de todos los miembros.

"Resulta particularmente frustrante que la OMC no haya logrado un consenso para que la moratoria sobre el comercio electrónico sea permanente, ni siquiera para extenderla por más de dos años", ha lamentado Greer, señalando que, si la OMC no puede lograr este objetivo de sentido común, "Estados Unidos trabajará fuera de la OMC con todos los socios interesados para conseguirlo".

Con ese fin, Washington planteará a todos sus socios comerciales alcanzar un compromiso con un acuerdo plurilateral de moratoria sobre el comercio electrónico. "Si la OMC no puede lograr este objetivo de sentido común, Estados Unidos trabajará fuera de la OMC con todos los socios interesados para conseguirlo", ha anunciado Greer.

La Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó en la madrugada del lunes sin alcanzar un acuerdo para extender la moratoria que desde 1998 impide la imposición de derechos aduaneros sobre las transmisiones electrónicas y que expira hoy.

La Segunda Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en mayo de 1998, adoptó una Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial en la que se instaba al Consejo General de la OMC a establecer un programa de trabajo integral para examinar las cuestiones comerciales derivadas del e-commerce, mientras que los ministros también acordaron entonces no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas hasta su próxima sesión, lo que se conoce como la "moratoria sobre las transmisiones electrónicas".

En la Decimotercera Conferencia Ministerial, celebrada en Abu Dabi en 2024, los miembros de la OMC adoptaron una Decisión Ministerial para mantener la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas hasta la CM14 o el 31 de marzo de 2026.