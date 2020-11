ERC confirma que no presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos: "No nos podemos permitir el no a todo"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha confirmado este viernes que no presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que, por ende, permitirá su tramitación parlamentaria. "No nos podemos permitir el no a todo", alegan.

Este viernes a las dos del mediodía concluye el plazo de los grupos parlamentarios para la presentación de las enmiendas que reclaman la devolución del proyecto presupuestario del Ejecutivo pero los independentistas catalanes se han reafirmado en su disposición a negociar las cuentas públicas sobre todo en un momento social y económico "muy delicado" derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.

Según señalan, esta pandemia está "comprometiendo" el sistema sanitario español y provocando un "grave" impacto social, parando la economía y haciendo aumentar todos los gastos públicos para poder hacerle frente y, ante esta situación, bloquear los Presupuestos, "que son una necesidad urgente también para el conjunto de catalanes, sería "una grave irresponsabilidad".

HOY ESTÁN LEJOS DEL SÍ

El grupo parlamentario que capitanea en Madrid Gabriel Rufián sostiene que seguramente la posición más fácil sería posicionarse en el 'no a todo', pero no es ésta la posición de la ciudadanía de Cataluña, sus empresas y su tejido social.

Ahora bien, aunque no va a ser un "obstáculo" en la tramitación de los Presupuestos, Esquerra sí avisa de que el proyecto "debe mejorar" y de que el Gobierno tendrá que buscar sus apoyos para sacarlos adelante.

"Y hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos", apostillan desde ERC, que concluye garantizando que trabajará para que estas cuentas sean "justas" con Cataluña y con las necesidades de la ciudadanía en la situación actual.