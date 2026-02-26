España y otros nueve países piden un Fondo Europeo de Competitividad eficiente y con criterios estrictos

Archivo - Banderas europeas en la Comisión Europea en Bruselas (Archivo). - ZHENG HUANSONG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

España, junto con otros nueve países, ha reclamado un Fondo Europeo de Competitividad, parte del próximo presupuesto de la Unión, que incluya criterios estrictos para asegurar que los recursos se destinen solo a proyectos que aporten "valor añadido europeo" y "corrijan fallos de mercado", con especial atención a la innovación y al aumento de la productividad.

En un documento no oficial firmado junto a Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, los diez Estados miembro fijan posición ante la propuesta de la Comisión de incluir este instrumento en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y reclaman que el reglamento del fondo establezca normas de adjudicación "claras y sólidas".

En concreto, defienden que los proyectos se seleccionen mediante procedimientos abiertos y competitivos, con criterios que garanticen que solo se respalden las iniciativas de mayor calidad e impacto, evaluadas en función de su potencial innovador y de la llamada "adicionalidad financiera", es decir, que la financiación europea genere inversión adicional y no sustituya recursos que ya estarían disponibles.

"El criterio competitivo debe determinar dónde pueden gastarse nuestros recursos limitados de la manera más eficiente para alcanzar nuestros objetivos comunes y reducir dependencias perjudiciales en sectores clave", señalan los firmantes, que enmarcan esta exigencia en la necesidad de reforzar la competitividad europea frente a otros grandes bloques económicos.

MÁS INVERSIÓN PRIVADA

Además, ponen el acento en el diseño financiero del instrumento y subrayan la necesidad de "aumentar el efecto multiplicador del presupuesto de la UE". En este sentido, advierten de que "el Fondo Europeo de Competitividad solo podrá tener éxito si se movilizan suficientes inversiones privadas".

Por ello, consideran que 'InvestEU', el programa de la UE que utiliza garantías del presupuesto europeo para movilizar inversión pública y privada mediante instrumentos financieros, debe ser un "medio de ejecución preferente" y constituir una parte significativa del fondo.

Asimismo, reclaman reforzar su capacidad de asunción de riesgos para proyectos de alto potencial, con el objetivo de estructurar el apoyo público de forma que permita atraer capital privado y maximizar el impacto global de los recursos europeos.

Asimismo, los diez países piden una implementación y una gobernanza coherentes del futuro fondo en sinergia con 'Horizonte Europa', el programa marco de investigación e innovación de la UE, con el fin de evitar duplicidades y facilitar la comercialización y el escalado de proyectos innovadores.

El documento también reclama un "enfoque estratégico claro" y "certidumbre de inversión a largo plazo", así como una reducción de la carga administrativa para las empresas. En este sentido, apoyan los principios de simplificación y de acceso sencillo a las oportunidades de financiación europea, con especial atención al papel de startups, scaleups y pymes.

De cara al calendario político, los países respaldan avanzar hacia un acuerdo parcial antes del verano y subrayan que el éxito del futuro Fondo Europeo de Competitividad deberá medirse por sus resultados concretos en términos de competitividad, resiliencia y reducción de dependencias estratégicas en sectores clave.