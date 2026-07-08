España responde a Trump que la relación comercial es con toda la UE y a través de empresas y no de gobiernos

España responde a Trump que la relación comercial es con toda la UE - MICHAEL KAPPELER

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha respondido a la última amenaza del presidente estadounidense, Dondald Trump, de detener "completamente" el comercio bilateral entre ambas naciones, señalando que la relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y por tanto no puede singularizarse con ningún estado miembro.

España replica además que los vínculos comerciales se establecen entre empresas y no entre gobiernos y recalca que Estados Unidos tiene superávit comercial con España, es decir que vende más de lo que compra y por tanto "se beneficia más" de esa relación, según trasladan fuentes de Moncloa.

En el Ejecutivo de Sánchez aseguran que reciben "con tranquilidad y normalidad" las palabras de Trump, que este mismo miércoles en la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) calificó a España como "una causa perdida" y un socio "terrible" de la Alianza, por su negativa a gastar el 5% del PIB en defensa.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Pese a estas duras críticas, que se vienen repitiendo en el último año, en el Gobierno aseguran que España mantiene una magnífica relación, social, cultural y económica con Estados Unidos: "y no es nuestra intención que eso cambie", subrayan. "La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", han zanjado.