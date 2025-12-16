Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Estados Unidos (EE.UU.). - GERMAIN HAZARD / DPPI / AFP7 / Europapress

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha amenazado este martes a las empresas de la Unión Europea, como Accenture, Siemens o la española Amadeus, con usar "todas las herramientas a su alcance" para evitar que Bruselas "discrimine y acose" a sus compañías del sector servicios.

"Si la UE y los Estados miembro insisten en seguir restringiendo, limitando y disuadiendo la competitividad de las firmas de servicios estadounidenses mediante medidas discriminatorias, EE.UU. no tendrá más remedio que empezar a utilizar todas las herramientas a su alcance para contrarrestar estas medidas injustificadas", ha avisado en un 'post' publicado en 'X', antes Twitter.

Según el departamento dirigido por Jamieson Greer, podrían adoptarse "cuotas" o "restricciones" a la provisión de servicios por parte de empresas extrajeras. En concreto, el 'post' ha mencionado expresamente a Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens o Spotity.

Washington ha asegurado que Bruselas está perjudicando a sus compañías mediante demandas, impuestos, multas o directivas contrarias a los intereses de estas. Por el contrario, ha sostenido que sus homólogas europeas operan "libremente" en Estados Unidos.

El Gobierno de Donald Trump ha indicado, además, que su país lleva años trasladando a la UE y las capitales sus preocupaciones en torno a esta cuestión "sin que se haya producido ninguna actuación importante o, siquiera, concedido un mínimo reconocimiento de la legitimidad de las mismas".