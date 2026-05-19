La Eurocámara respalda recortar la entrada de acero sin arancel y gravar un 50% el resto ante el exceso global

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al nuevo marco para proteger a la industria siderúrgica europea frente al impacto de la sobreproducción global, que reducirá en un 47% el volumen de acero que puede entrar sin arancel en la Unión Europea y elevará hasta el 50% los gravámenes para las importaciones que superen ese límite.

Con 606 votos a favor, 16 en contra y 39 abstenciones, el pleno de la Eurocámara ha respaldado el acuerdo alcanzado previamente entre los negociadores del Parlamento y del Consejo para sustituir las actuales salvaguardas comerciales, vigentes desde 2018 y que expirarán el 30 de junio de 2026.

La nueva regulación fija así en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de importaciones de acero que podrá entrar en el mercado comunitario libre de aranceles, mientras que las cantidades que excedan esa cuota estarán sujetas a un gravamen del 50%, frente al 25% actual.

Una medida que, según los eurodiputados, permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial que --advierten-- ya han provocado la pérdida de alrededor de 100.000 empleos en el sector desde 2008.

El texto, que deberá recibir todavía la aprobación formal del Consejo antes de su entrada en vigor, introduce además nuevos requisitos para reforzar la trazabilidad de las importaciones, de modo que el origen del producto quedará determinado por el país donde fue fundido y moldeado por primera vez, con el objetivo de evitar que terceros países esquiven las restricciones mediante transformaciones mínimas.

Asimismo, la Comisión Europea deberá tener en cuenta esa procedencia al repartir las cuotas nacionales y revisar de manera anticipada el alcance de la regulación para estudiar si conviene ampliar el número de productos cubiertos.

El acuerdo contempla además un tratamiento específico para Ucrania en el reparto de esas cuotas, al considerar la UE que su industria siderúrgica se ha visto especialmente afectada por la guerra con Rusia.