Europa necesita un impulso inversor sin precedentes para recuperar su competitividad, según McKinsey

Europa necesita un aumento "rápido y sostenido" de la inversión para evitar una nueva década de estancamiento económico y recuperar su competitividad global, ya que de lo contrario, "el continente corre el riesgo de entrar en otra década de "estancamiento secular, con un crecimiento del PIB de apenas el 1% anual".

Así lo pone de manifiesto el informe de McKinsey 'Transformando Europa: movimientos audaces para escalar el continente', presentado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que sitúa la competitividad europea en el centro del debate y plantea si el continente es capaz de evitar otro periodo de "estancamiento secular" y duplicar su tasa de crecimiento del PIB.

El análisis examina el reto de competitividad que afronta Europa y el papel fundamental que debe desempeñar el sector privado para impulsar un nuevo renacimiento europeo "en un momento en el que nunca han estado tan en juego el crecimiento, la productividad y la relevancia global".

En este sentido, el informe señala que Europa necesita 1,2 billones de euros adicionales de inversión pública y privada al año durante los próximos cinco años para cerrar su brecha de competitividad, un 50% más de lo calculado en el informe Draghi publicado hace unos meses, lo que refleja "la rapidez con la que se está ampliando el desfase inversor".

Según el informe, la falta de inversión es ya visible en sectores clave.Así, señala que en los últimos cinco años, las empresas estadounidenses han invertido 2 billones de euros más que sus homólogas europeas en tecnologías digitales, mientras que China invierte en industrias manufactureras tradicionales a un ritmo tres veces superior al de Europa.

En paralelo, las empresas europeas destinan alrededor de un 40 % menos a gasto en capital e I+D que sus competidoras en Estados Unidos.

EL SECTOR PRIVADO ES CLAVE

Aunque las reformas regulatorias y del mercado único son esenciales, el informe subraya que el sector privado debe asumir un papel protagonista para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento.

La investigación muestra que el crecimiento de la productividad suele estar liderado por un número reducido de "empresas destacadas" que realizan movimientos estratégicos ambiciosos: en Estados Unidos, más de dos tercios del crecimiento de la productividad entre 2011 y 2019 procedieron de solo 44 compañías, y en Alemania, bastaron apenas 13.

Si las empresas europeas lograran igualar los niveles de inversión y gasto en I+D de sus homólogas estadounidenses, el continente podría entrar en una senda de aceleración de la productividad capaz de duplicar su tasa de crecimiento económico y aumentar de forma significativa la riqueza de los hogares.

El informe identifica diez grandes proyectos del sector público que pueden crear un entorno más favorable a la inversión y al crecimiento. Así, aboga por impulsar el emprendimiento con la creación de un '28º régimen' con normas empresariales uniformes, simples y radicalmente simplificadas en toda la UE.

Ganar escala es otro de los proyectos. En este punto apuesta por la adopción de una postura pro-inversión en las fusiones y adquisiciones europeas para generar escala, mejorar retornos y acelerar la inversión.

Además, aboga por acelerar los procesos con autorizaciones digitales, europeas y con plazos definidos para reducir la complejidad y los costes administrativos; y por simplificar la regulación, con un enfoque regulatorio basado en el coste de oportunidad para evitar que Europa se quede atrás frente a otras regiones.

Canalizar capital hacia el riesgo, con impulso a los sistemas de pensiones para dirigir más capital hacia el venture capital y el private equity; crear nuevos mercados usando al sector público como cliente ancla a gran escala para generar nuevos mercados y fuentes de ingresos; y atraer talento de primer nivel desarrollando 'CERN tecnológicos' que conviertan a Europa en un polo de atracción de talento en áreas estratégicas son otros de los proyectos.

Cerrar la brecha de capacidades mediante la recualificación a un millón de europeos y reforzar la base de talento tecnológico; asegurar el know-how fomentando la transferencia global de capacidades para construir ecosistemas y competencias industriales europeas y pasar a la acción con el establecimiento de un centro de coordinación ('nerve center') y una gobernanza de la ejecución que acelere la implementación y refuerce la competitividad con otras de las apuestas de McKinsey.

SEÑALES POSITIVAS PERO INSUFICIENTES

El estudio identifica también señales alentadoras. Así, expone que la inversión extranjera directa prevista en Europa ha aumentado un 40% respecto a los niveles previos a la covid-19 y los fondos de capital privado centrados en Europa captaron alrededor de 300.000 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025.

Además, indica que grandes inversores internacionales están reforzando su apuesta por el continente. De esta manera, señala que KKR desplegó más de 20.000 millones de dólares en Europa en 2025, Blackstone prevé invertir hasta 500.000 millones en la próxima década y Apollo apunta a inversiones de hasta 100.000 millones de dólares solo en Alemania No obstante, McKinsey advierte de que "este impulso debe acelerarse y consolidarse".

"Con un consenso creciente sobre lo que hay que hacer, ahora es el momento de actuar con urgencia y a escala", señala el informe, que dice que "la combinación de acción pública decidida y liderazgo empresarial audaz será clave para que Europa recupere crecimiento, competitividad y relevancia global".