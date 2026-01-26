Las expectativas de los empresarios alemanes se deterioran a mínimos desde mayo, según Ifo

Archivo - FILED - 23 August 2011, Bavaria, Munich: Logo of the ifo Institute in Munich. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los empresarios alemanes se mantiene estable en el arranque de 2026, aunque las expectativas de futuro han vuelto a empeorar en enero por tercer mes consecutivo, hasta situarse en su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

El índice general para enero de 2026 se ha mantenido sin cambios en 87,6 puntos, después de que la valoración de la presente coyuntura haya mejorado una décima, hasta 85,7 puntos, mientras que las expectativas son algo menos optimistas que el mes pasado, con una lectura de 89,5 puntos, frente a los 89,7 de diciembre de 2025.

"La economía alemana comienza el nuevo año con poco impulso", ha resumido Clemens Fuest, presidente del Instituto IFO.

Entre los principales sectores de la economía alemana, el dato para las manufacturas aumentó considerablemente, después de que las empresas evaluarán de manera más optimista su situación y las expectativas, mientras que el sector servicios empeoró su valoración de la situación actual y las expectativas también se tornaron algo más pesimistas.

En el comercio, el índice subió considerablemente, después de que las empresas evaluasen su situación de manera más favorable, mientras que las expectativas se redujeron.