La facturación de la industria se desploma un 6,3% en enero

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se desplomó un 6,3% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor caída desde abril de 2025, cuando se hundió un 7%, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de enero, las ventas de la industria vuelven a tasas negativas después de haber registrado en diciembre de 2025 un alza interanual del 1,5%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 3,1% interanual en enero, ampliando en seis décimas la caída que había experimentado en diciembre. El de enero ha sido, además, su mayor descenso interanual desde septiembre de 2023.

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria disminuyó un 1,1%, su mayor retroceso mensual desde octubre de 2024.

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