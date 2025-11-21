La facturación de la industria retoma los ascensos tras subir un 4,3% en septiembre

Archivo - Vista de una fábrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, las ventas de la industria vuelven a tasas positivas después de haber caído en agosto un 2,6% interanual.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,6% interanual en septiembre, tres décimas menos que en agosto. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya cinco meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 1,2%, su mayor alza mensual desde noviembre de 2024 (+2,4%).

