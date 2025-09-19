La facturación del sector servicios modera su crecimiento en julio al 4,7% y encadena 16 meses de alzas

Archivo - Un camarero atendiendo una mesa en una terraza de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 16 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 5,2% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 3,9% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 4,3% en julio en tasa interanual, porcentaje 1,6 puntos inferior al de junio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 16 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,2%, registrando así su primer descenso mensual desde el pasado mes de noviembre, cuando cayeron un 0,3%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,4% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en junio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))