La Fed no sorprende y mantiene sin cambios los tipos de interés

Archivo - Sede de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) - Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha tomado la decisión de no modificar los tipos de interés, de tal manera que se mantienen en el rango objetivo del 3,75% y al 4%, tras la subida de la anterior reunión y a las puertas de las elecciones de medio mandato --'midterms'-- en el país norteamericano.

La entidad pausa por el momento la tasa de referencia después de acometer en septiembre el primer incremento desde julio de 2023, que fue precedido de cinco parones sucesivos desde febrero de este año.

La decisión de la Reserva Federal se ha tomado con 10 votos a favor de mantener los tipos y con dos votos, Lisa Cook y Beth Hammack, en contra, quienes han abogado por subir 25 puntos básicos el precio del dinero.

El instituto emisor ha indicado que la actividad económica crece a un ritmo "fuerte" y que el consumo interno se ha mantenido "estable", a pesar de la incertidumbre derivada de la situación geopolítica. En esta línea, la Fed ha destacado el "fuerte" crecimiento de la productividad y una "robusta" inversión de capital, así como el buen desempeño del mercado laboral.

"La inflación se mantiene elevada. La recopilación de más información ayudará al Comité a determinar la política adecuada para garantizar que la inflación vuelva a la meta del 2% establecida por el Comité en el plazo previsto. El Comité garantizará la estabilidad de precios", reza el comunicado emitido por el banco central.

La inflación de EEUU en septiembre marcó el 3,7%, frente al 3,4% registrado el mes anterior, con los precios de la gasolina y otros productos energéticos disparados, mientras que el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) tocaba máximos desde mayo la pasada semana y ronda los 100 dólares por barril. De su lado, el mercado laboral se moderó en septiembre con la creación de 29.000 nuevos puestos de trabajo, mientras en agosto alcanzó los 133.000 empleos.

La Fed ha decidido hacer un alto en el camino, lo que no significa poner fin al ciclo restrictivo, con lo que los mercados se mantienen atentos a la próxima cita de la entidad en diciembre. La reunión de este miércoles ha tenido lugar a menos de una semana de las 'midterms', este 3 de noviembre.