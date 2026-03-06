El FMI calcula que una subida sostenida del 10% en el coste de la energía añade cuatro décimas de inflación

Archivo - 16 October 2025, US, Washington: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during the "Debate on the Global Economy: Shaping Economic Policies Amid a Shifting Global Landscape" at the annual meeting of the International Monetary Fund (IM - Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una subida del 10% del precio de la energía que se sostuviera durante un año se traduciría en un aumento de la inflación de cuatro décimas, mientras que restaría entre una y dos décimas al crecimiento, según ha advertido este viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, teniendo en cuenta lo ocurrido en experiencias anteriores.

"Si se produce un aumento del 10% en los precios de la energía y este se mantiene durante un año, la inflación subiría 40 puntos básicos y el crecimiento se desaceleraría entre 0,1 o 0,2 (puntos porcentuales)", ha estimado la economista búlgara durante una entrevista con BloombergTV, recogida por Europa Press.

En este sentido, ante la crisis abierta por los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, la directora del FMI ha subrayado la importancia de cuánto se prolongará la situación, que ya ha provocado un alza de los precios energéticos, erosionado la confianza y provocado interrupciones del turismo y el comercio.

Ante este escenario, para Georgieva es necesario que los bancos centrales permanezcan alerta respecto de lo que sucede tanto en el ámbito de los precios como en el de las divisas, mientras que ha reiterado el llamamiento a las autoridades fiscales para que "tengan mucho cuidado con cómo utilizan sus reservas" y aprovechen las épocas de bonanza para reconstruirlas.

"Aquellos que han aprovechado sabiamente los últimos dos años para reconstruir las reservas agotadas durante la Covid-19 y el impacto de la guerra en Ucrania, ahora se encuentran en una mejor posición", ha comentado la directora del FMI, que ha instado a que los países "actúen con decisión para poner sus casas en orden".

A este respecto, ha señalado que muchas economías avanzadas, que durante crisis anteriores pudieron brindar apoyo, ahora no están en condiciones de repetirlo, por lo que tras acumular unas crisis tras otra, la economía mundial enfrenta la actual "en una posición más difícil".

Asimismo, ha expresado su preocupación por las economías de Asia Pacífico al final de la cadena de suministro y que podrían verse gravemente afectadas por interrupciones en el suministro de petróleo, así como por los países de bajos ingresos con un alto nivel de deuda, cuya situación se volvería mucho más difícil.

"Hoy en día, tenemos 50 programas, 50 países dependen del FMI para cubrir sus necesidades de balanza de pagos", ha indicado Georgieva, que prevé que habrá aún más demanda para que el Fondo intervenga, lo que puede implicar la necesidad de ampliar los programas o de crear nuevos programas.

"Estamos listos para actuar. Reconocemos nuestra responsabilidad en este mundo de incertidumbre de ser un pilar de estabilidad", ha añadido.