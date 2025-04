Garamendi (CEOE) sobre los aranceles de EE.UU: "Para negociar, Europa se tiene que defender"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Carlos Luján - Europa Press

No cree que sea "fácil" reubicar la producción en Estados Unidos y pide abrir nuevos mercados como Mercosur

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido no entrar en una guerra arancelaria tras imponer Estados Unidos nuevos aranceles en todo el mundo, pero ha reconocido que "para negociar, Europa se tiene que defender".

"La postura de Europa, yo creo que posiblemente, efectivamente, se plantearán unos aranceles y con eso habrá que negociar. Es difícil negociar si el de enfrente (EE.UU) piensa pues que él ya lo tiene hecho", ha reconocido Garamendi en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntado por la respuesta que Europa debe dar ante la nueva política comercial de Estados Unidos.

Para el presidente de la patronal, Europa no debe permitir que Estados Unidos imponga unos aranceles --que en el caso de la Unión Europea han sido del 20%-- sin que haya una respuesta. "En el fondo, el señor Trump, lo que ha dicho es: esto es así, aguantaros, y a partir de ahora, pues esto funciona así", ha expuesto.

No obstante, ha recalcado que Estados Unidos es un "país amigo" y es la primera nación donde las empresas españolas tienen invertido su dinero, con más de 80.000 millones de euros en inversiones, y, además, Estados Unidos es el mayor inversor de las empresas españolas. "Tenemos que tener cuidado", ha reconocido.

Garamendi ha llamado a la "unidad" de acción europea a la hora de dar una respuesta y ha indicado que los ministros de la UE también van a tener que ver cómo ayudar a los sectores más afectados y cómo abrir nuevos mercados, para lo que ha pedido mirar hacia Mercosur.

"Las empresas de Europa van a tener que buscar espacios diferentes a lo que es el propio espacio americano", ha añadido a la vez que ha calificado la decisión arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, como "totalmente errónea" y "catastrófica" para el mundo económico, con especial impacto en la inflación.

"Nos guste o no nos guste, esta medida rompe el atlantismo, rompe lo que es el tema de la multilateralidad que hemos pedido toda la vida, rompe lo que es la libertad de los mercados, es decir, es que realmente volvemos al proteccionismo", ha lamentado.

Preguntado por una posible reubicación de la producción de las empresas en Estados Unidos ante los nuevos aranceles, Garamendi ha asegurado que esto no es "tan fácil" por las dificultades que implica comenzar a producir en EE.UU. y cambiar un proceso de producción.

"Lo que se está lanzando es una medida que genera totalmente una falta de confianza, una inseguridad. Entonces, eso de decirte, no, ven aquí a invertir, que igual mañana, cambia la opinión, es lo peor para que nadie invierta", ha recalcado.

ASEGURA QUE HAY UNIDAD DE ACCIÓN POLÍTICA

Respecto a la unidad política, el presidente de la CEOE ha asegurado que, salvo por Vox, los partidos políticos en España están demostrando una "unidad de acción" en relación al tema arancelario, al igual que el diálogo social.

"Me alegro de que la haya", ha reconocido, aunque ha afeado los comentarios que se han generando en algunas áreas del PSOE diciendo al PP que "si no está con uno (está), con otro", por lo que ha pedido no hacer "política partidista" y seguir trabajando por esta unidad.