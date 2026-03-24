El Gobierno espera apoyo "unánime" en el Congreso al decreto anticrisis porque sus efectos ya se notan

1072351.1.260.149.20260324140314 El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press

Cuerpo dice que las medidas están negociadas y no comenta si el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar las propuestas de Junts o el PP

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha confiado este martes en que el real decreto de medidas aprobado el viernes pasado para hacer frente al impacto económico del conflicto bélico en Oriente Próximo cuente con el "apoyo unánime" en el Congreso de los Diputados para su convalidación, dado que sus "positivos" efectos ya se están notando.

"Lo que esperamos el jueves es un apoyo unánime a las medidas, además teniendo en cuenta que los ciudadanos están viendo ya, en su día a día, el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible", ha afirmado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Según Cuerpo, los ciudadanos "no entenderían, teniendo en cuenta el efecto positivo que ya están observando en sus bolsillos", que el jueves hubiera una votación contraria a este real decreto-ley.

Para el ministro, los grupos deben ser conscientes del "esfuerzo" que estas medidas suponen para el conjunto de los contribuyentes, cifrado en más de 5.000 millones de euros, que se han puesto sobre la mesa para garantizar que se minimizan los efectos de la guerra.

Además, ha indicado que si estos efectos siguen empeorando, o es necesario adaptar estas medidas a la situación o a la evolución de la guerra, se hará "con total flexibilidad". "Y esto es lo que esperamos (...) Que el jueves podamos tener la mayor unanimidad posible o el mayor acuerdo posible en la ratificación de este real decreto-ley", ha reiterado.

LAS MEDIDAS ESTÁN YA NEGOCIADAS

Preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a apoyar las medidas propuestas por Junts (rebajar el IVA a los autónomos) o el PP (deflactar el IRPF) para que apoyen el decreto, Cuerpo se ha limitado a insistir en que estas medidas, antes de ser aprobadas por el Gobierno, ya se han negociado con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios precisamente para garantizar que contaban con un apoyo mayoritario.

"Ha habido rigor en la evaluación de las medidas y diálogo con los principales sectores afectados y se ha definido un perímetro, por lo que las medidas tienen una base sólida para que podamos contar con una apoyo mayoritario el jueves", ha reiterado el ministro.

LA REBAJA DEL IVA SE ESTÁ TRASLADANDO A LOS PRECIOS

Por otro lado, cuestionado por si el Gobierno está vigilando si la rebaja del IVA de los carburantes se está trasladando al precio de las gasolinas que pagan los consumidores, Cuerpo ha vuelto a indicar que el Ejecutivo, junto con la CNMC, están haciendo un seguimiento "pormenorizado" y con la información disponible hasta ahora, sí se está aliviando el precio.

No obstante, ha admitido que solo cuentan con la información de los precios del domingo, cuando la medida entró en vigor, y que hoy martes recibirán los precios del lunes.

En la misma línea, la ministra portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, ha confiado también en que los grupos apoyen el decreto, y ha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos para que así lo hagan.

EL GOBIERNO NO DA POR PERDIDA LA VOTACIÓN DEL DECRETO DE VIVIENDA

"El apelar a la responsabilidad, en este caso, lleva detrás el mirar a los ojos a los ciudadanos y ser conscientes del importantísimo paquete y el escudo social que ha desplegado este Gobierno para hacer frente a los efectos de una guerra ilegal que condenamos", ha asegurado.

Saiz también ha señalado que el Gobierno no da por perdida la convalidación del decreto de vivienda, que debe ser también ratificado por el Congreso pero aún sin fecha, y ha defendido que la política de vivienda es una "prioridad" para el Ejecutivo, aunque no puede solo hacer frente a este "desafío", sino que necesita al conjunto de las comunidades y del resto de administraciones.