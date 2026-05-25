El Gobierno mantendrá más reuniones con agentes sociales para decidir si prorroga o adapta medidas anticrisis

1090026.1.260.149.20260525144325 (i-d) El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una reunión - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha avanzado este lunes que en las próximas semanas mantendrá nuevas reuniones con los agentes sociales y los sectores afectados por el impacto económico de la guerra en Irán, con el objetivo de compartir el diagnóstico y la evolución del estado de situación de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias una vez finalice el plazo de las que están en vigor --30 de junio--.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido este lunes en la sede del Ministerio una reunión de alto nivel del Gobierno con los agentes sociales para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán y analizar el efecto de las medidas adoptadas, con miras a evaluar su continuidad y/o su adaptación, más allá del 30 de junio.

En el encuentro han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el análisis compartido entre los asistentes es que España "está respondiendo bien" al 'shock' del conflicto de Irán.

"Nuestra posición industrial en refino, la rapidez y efectividad de la respuesta de política económica y la cooperación con Europa nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías", ha señalado el vicepresidente primero durante el encuentro.

Según el Ejecutivo, el Plan de Respuesta puesto en marcha por el Gobierno y en vigor desde el 20 de marzo está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril se situó en el 3,2%, lo que confirma según el Gobierno que las medidas puestas en marcha en España "están funcionando", ya que sin ellas, la inflación habría sido un punto superior.

En particular, el precio de los combustibles habría subido cerca de un 30% sin las medidas aprobadas. No obstante, sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán y, por lo tanto, se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles se mantengan durante el mes de junio.

Y es que al haber superado los combustibles para vehículos personales el 15% en su variación anual, que es el umbral fijado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

Por el contrario, los precios de la electricidad y del gas bajaron lo suficiente en abril para que se desactiven las medidas en marcha para proteger a consumidores en estos ámbitos.

En concreto, la caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

El resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico -42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos- continuarán en vigor.

Con todo, el Ejecutivo ha enfatizado que España está "mejor preparada que nunca" para afrontar shocks como el de la guerra de Irán, tanto económica como fiscal y energéticamente.