El Gobierno "se tomará unas semanas" para evaluar las medidas anticrisis antes de presentar los Presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido este martes en que el Ejecutivo cumplirá su compromiso y presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha indicado que antes "se tomará unos días, unas semanas" para valorar las medidas anticrisis y confeccionar el cuadro macroeconómico sobre el que se asentarán las cuentas públicas.

"Los Presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos, también las previsiones de gastos y estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial", ha señalado Saiz, que ha indicado que no se trata de una cuestión de plazos, sino de que las cuentas públicas "reflejen la realidad" y de adapten al contexto actual.

"Y por eso nos estamos tomando unos días, unas semanas, no solamente para evaluar cómo va afectando la guerra a la situación económica, sino también para medir y evaluar el impacto de las medidas que se han puesto en marcha y que acaban de entrar en vigor", ha precisado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha destacado que el paquete para afrontar el impacto económico de la guerra en Irán desplegado por España es "el escudo social más importante de la Unión Europea", pues implica la movilización de más de 5.000 millones de euros para tres millones de empresas y 20 millones de ciudadanos y debe monitorizarse.

"Lo vamos a ir haciendo para ver cómo se va comportando y cómo va paliando los efectos de esta guerra ilegal. Pero este importante paquete se ha puesto en marcha con un presupuesto prorrogado que no está suponiendo un problema para que el Gobierno defienda, proteja y acompañe a ciudadanos, a pymes, a autónomos y a empresas", ha remarcado la portavoz.

Así, ha insistido en que los ciudadanos "tienen que tener la tranquilidad" y saber "que el Gobierno cumple y el Gobierno responde". "No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde, que unas cuentas que son la ley de leyes tienen que reflejar y acompañar la situación macroeconómica y estamos viviendo un contexto internacional muy complicado", ha apuntado.