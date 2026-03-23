Guindos (BCE) recuerda a los gobiernos el carácter "transitorio" del 'shock' por la guerra en Irán

ECB President Christine Lagarde explains the Governing Council's monetary policy decisions and answers questions from journalists at the Governing Council press conference held on 19 March 2026 at 14:45 CET in Frankfurt am Main. - FELIX SCHMITT FOR ECB

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Independientemente de la incertidumbre respecto de la duración del conflicto de Oriente Próximo el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha subrayado la necesidad de que los gobiernos tengan en cuenta el carácter transitorio del 'shock' en sus actuaciones de política fiscal con el fin de evitar efectos de segunda ronda negativos ante los que la entidad se vería obligada a actuar.

"Creemos que es importante que se perciba como un 'shock' transitorio", señala el economista español en una entrevista con el diario 'El Mundo', recogida por Europa Press, donde defiende que los agentes económicos, incluidos los gobiernos, tendrán que actuar teniendo en consideración este elemento de transitoriedad, porque si no, los efectos de segunda ronda se producirán en el sentido negativo. "Y, entonces, evidentemente obligarán a los bancos centrales a actuar", advierte.

En este sentido, aunque Guindos defiende que los gobiernos pueden tomar medidas fiscales para hacer frente al actual conflicto en Oriente Próximo, insiste en recomendar que estas sean "temporales y que estén especialmente definidas para aquellos colectivos más vulnerables" que van a sufrir con más intensidad el incremento del precio de la energía, recordando que el BCE "nunca ha recomendado medidas generales" en estas circunstancias, siempre medidas específicas temporales y no indiscriminadas.

"El margen presupuestario es reducido, porque el déficit público está de media en el 3% con respecto al PIB y la deuda, próxima al 90% del PIB", apunta el español, recordando que, además, hay un compromiso adquirido para hacer un esfuerzo adicional en defensa, que es una prioridad existencial para Europa.

Asimismo, sin entrar a valorar la situación particular en España, el exministro de Economía ha defendido que los presupuestos son el principal instrumento de política económica de cualquier gobierno, sobre todo en momentos de alta incertidumbre. "Eso vale para España y para todos los países de la eurozona", ha comentado antes de añadir que la falta de presupuesto como consecuencia de la falta de una mayoría clara en el Parlamento no refleja solamente el problema de que no haya presupuestos, sino que indica "incapacidad para adoptar otras medidas en un momento delicado como este".

En cualquier caso, el vicepresidente del BCE anticipa que el impacto de la guerra en Irán va a ser intenso tanto en crecimiento como en inflación y avisa de que cuanto más largo sea el conflicto y cuanto más extenso sea, el impacto va a ser mayor, aunque destaca que, en los distintos escenarios planteados por los técnicos del BCE, no está prevista una recesión en la zona euro e "incluso en los escenarios más severos siempre hay crecimiento positivo".

De este modo, si bien Guindos asume que la política monetaria no puede evitar un primer impacto como consecuencia de la guerra, tanto en inflación como crecimiento, subraya que el BCE vigilará la situación y permanecerá atento a los posibles efectos de segunda ronda para responder cómo sea necesario sin que haya ninguna decisión predeterminada sobre los tipos.

La recomendación de Guindos sobre el carácter temporal de cualquier medida fiscal en respuesta a la crisis abierta por el conflicto de Oriente Próximo se suma a la expresada el viernes pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aconsejaba a España que toda acción acometida sea un "apoyo discrecional temporal y focalizado".