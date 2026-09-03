Hacienda considera "irresponsable" el llamamiento de Madrid al resto de CCAA para boicotear el CPFF

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha lamentado que la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este viernes y ha considerado "irresponsable" su llamamiento al resto de comunidades autónomas para boicotear la reunión.

Fuentes de Hacienda han recordado que el Ministerio ya aplazó el CPFF previsto para el pasado 29 de julio a petición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que reclamaron más margen para analizar la propuesta del Gobierno y solicitaron más información.

Durante los meses de julio y agosto, Hacienda ha mantenido el diálogo con las comunidades autónomas y les ha remitido un mayor nivel de detalle sobre la propuesta, según las mismas fuentes.

En este contexto, el Ministerio acudirá al CPFF de este viernes "con ánimo constructivo y voluntad de diálogo" para reformar un sistema de financiación autonómica que lleva "12 años caducado".

Hacienda ha destacado además que todas las comunidades autónomas de régimen común habían confirmado su asistencia al Consejo. De hecho, ha señalado que la reunión preparatoria celebrada este jueves en Madrid ha transcurrido "en un clima de normalidad" y que ninguna comunidad autónoma había trasladado su intención de no acudir al CPFF.

En cualquier caso, el Ministerio ha recordado que la reforma del modelo de financiación autonómica se debate y vota en última instancia en el Congreso de los Diputados, "donde reside la soberanía nacional".

Por ello, Hacienda ha asegurado que el "gamberrismo institucional" no impedirá que el Gobierno siga "con la mano tendida" a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica que considera "imprescindible" para garantizar mayores recursos para la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda.

PACTADO "DE MANERA BILATERAL" CON CATALUÑA

La Comunidad de Madrid ha anunciado que no participará en el CPFF argumentando que en él se va a aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado "de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña" y que "blanquea" al independentismo.

Según han informado desde el Gobierno regional, se trata de un sistema de financiación que "rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado" el presidente catalán, Salvador Illa.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha mostrado esta posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión", señalan.

Así, apuntan que la ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría "la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas". La Comunidad de Madrid ha informado de que ha trasladado su posición durante estos días a la dirección nacional del partido.

TODAS LAS CCAA EN CONTRA, SALVO CATALUÑA Y CANARIAS

Este viernes, el Gobierno expondrá su propuesta de reforma de financiación autonómica para el que los 'populares', Castilla-La Mancha y Asturias han avanzado su rechazo por estar previamente negociado de manera bilateral con ERC.

Este es el argumento principal que esgrimen la mayoría de las regiones para justificar su voto en contra después de que Hacienda les remitiera hace unas semanas el borrador de su propuesta para reformar el sistema de financiación.

Por contra se sitúan Cataluña y Canarias, que previsiblemente votarán a favor de este nuevo modelo de financiación autonómica y permitirán al Gobierno que el plan que inició María Jesús Montero pueda llevarse al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la cita servirá para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el departamento, un paso previo a que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.

La intención del Ministerio que dirige Arcadi España es que el texto obtenga el visto bueno del Consejo este viernes para elevarlo posteriormente al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

Al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesitará el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña y de Canarias.