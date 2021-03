Hacienda niega que el expresidente de SEPI siga usando medios de la empresa y reta al PP a denunciar

El PP urge a nombrar sustituto año y medio después de su cese y la ministra cuestiona su prisa si va a ponerlo "a parir"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado en el Congreso de los Diputados que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), esté haciendo uso de los recursos públicos de la sociedad, invitando a los 'populares' a denunciar estos hechos ante la Justicia si tienen pruebas.

Así, la portavoz del Gobierno ha lamentado que el diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua "insinúe" esta posibilidad, pues considera que "eso es política de tierra quemada". "Si tienen pruebas, vayan a los tribunales o preséntenlas. Lo que no puede hacer es dejar una amenaza o una sospecha", ha replicado.

Asimismo, ha rechazado que exista "ningún vacío de poder", pese a que el organismo siga sin presidente desde octubre de 2019 --Fernández Guerrero fue cesado tras su imputación en el 'caso Aznalcóllar'-- y ha ironizado sobre las prisas del PP para nombrar sustituto "si siempre descalifican" los nombramientos del PSOE con acusaciones de "enchufismo", "nepotismo" o falta de méritos.

Por otro lado, ha rechazado la invitación del PP a nombrar "cuanto antes" un presidente para SEPI: "Uno espera a nombrar a las personas correctas en los momentos idóneos", ha dicho Montero, que ha defendido la labor realizada por el vicepresidente Bartolomé Lora, recordando que ya ocupaba este puesto cuando quienes gobernaban eran los 'populares'.

El diputado 'popular' ha calificado como "inaudito" que, después de un año y medio, la SEPI siga en esa situación y ha sugerido a Montero nombrar como presidente al actual vicepresidente. "Si puede hacer sus funciones, démosle el cargo ¿Para qué tener dos cargos si no hace falta?", se ha preguntado, reconociendo no entender cómo puede haber una organización "que le parezca bien estar sin presidente".

DUDAS SOBRE EL RESCATE DE PLUS ULTRA O DURO FELGUERA

Todo ello en la interpelación dirigida a la titular de Hacienda para dar explicaciones por la gestión de la SEPI y sobre su fondo de rescate de hasta 10.000 millones de euros. Paniagua le ha afeado a la ministra que, pese transcurrir cuatro meses desde el rescate a Air Europa, aún no se haya facilitado el expediente --se da un plazo de tres meses--, y la falta de operaciones hasta hace apenas una semana --solo se había aprobado el de la aerolínea--.

Asimismo ha invitado a la ministra a aclarar los posibles vínculos con el Gobierno de Venezuela de la aerolínea recientemente rescatada Plus Ultra, y le ha recordado las relaciones del PSOE con Duro Felguera, donde dos de sus tres vocales están relacionados con el partido de Gobierno. "No pensamos que eso tenga que ver, esperamos que no, pero cuando veamos todo veremos si hay sesgo en la concesión de ayudas", ha dicho.

Montero ha expresado su sorpresa por que el PP "ponga en duda" el rescate a Duro Felguera cuando, ha asegurado, "diputados responsables en Asturias se han interesado" por esta operación "y ahora recriminan que el Gobierno acuda al rescate".

Por ello, ha calificado de "torticera" la pregunta de Paniagua y ha ironizado al respecto: "Si dijera la relación de empresas en las que exministros del PP participan no habría capacidad para dar ayuda a ninguna empresa del país", ha dicho.

En su respuesta, Paniagua ha asegurado que lo único que ha afirmado es que su partido va a "vigilar si no tiene nada que ver la vinculación de dos de los tres vocales del PP con la resolución de la operación". "Revisaremos el total de las operaciones para ver si ha habido trato de favor", ha asegurado.