Hacienda y Sumar inician la negociación de los Presupuestos de 2027, con la vivienda como principal objetivo

El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), durante una reunión en la sede del Ministerio de Hacienda, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Durante la reunión ambos ministros han abordado la negocia - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Sumar han comenzado este miércoles las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que incluirán "el mayor gasto social de la historia" y pondrán el foco en medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El encuentro entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha servido para fijar las prioridades entre los socios de Gobierno --PSOE y Sumar-- de las cuentas públicas del próximo año.

Pese a enfrentarse a un arco parlamentario cada vez más fragmentado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está decidido a presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 "antes de que finalice el año".

Cabe recordar que la Constitución fija que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, antes del 1 de octubre.

Actualmente están en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que se han ido prorrogando de forma automática durante tres años consecutivos, ante la dificultad de sacar adelante unas nuevas cuentas actualizadas.

Pero el Gobierno pretende presentar antes de que acabe este año 2026 los Presupuestos del próximo ejercicio, que serían los últimos de esta legislatura.

FOCO EN VIVIENDA, JÓVENES Y TRANSICIÓN

Desde Hacienda han adelantado que las cuentas públicas del próximo año incorporarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda, incrementarán el apoyo a los jóvenes, garantizarán el poder adquisitivo de los pensionistas y fomentarán la transición ecológica con inversiones respetuosas con el medio ambiente.

Además, reforzarán la ciencia y la I+D+i para el desarrollo económico y social, apuntalarán la creación de empleo estable y de calidad, fortalecerán la educación y la sanidad como elementos clave para la igualdad y la cohesión social y avanzarán en la construcción de una Europa cohesionada.

En este sentido, el límite de gasto no financiero de los Presupuestos del próximo ejercicio alcanzará los 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior y mayor techo de gasto aprobado hasta la fecha.

Durante la reunión con Urtasun, el ministro de Hacienda ha defendido que los Presupuestos deben servir para reforzar el papel de España como motor del crecimiento económico de la UE, prolongar el buen ritmo de creación de empleo, blindar el Estado de bienestar y proteger a las familias, autónomos y empresas de los shocks externos.

LAS CONDICIONES DE SUMAR

Desde Sumar han subrayado la importancia de que los nuevos Presupuestos cuenten con más fondos en vivienda que permitan avanzar en disponer de un gran parque público de alquiler e implementar medidas que abaraten los alquileres.

El grupo plurinacional ha enfatizado que España necesita unos nuevos presupuestos que estén a la altura del momento y que conviertan el crecimiento económico en progreso social, de reforzar el Estado del bienestar y de avanzar hacia un país "más justo, más igualitario y con más derechos".

Asimismo, el socio minoritario subraya la importancia de que sean unos presupuestos "expansivos", que tengan como primera prioridad la vivienda, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, con mejores salarios y con un sistema de protección social "más poderoso".

En esta línea, Sumar defiende que las cuentas públicas deben dar un paso decisivo contra la peor cara de la desigualdad, la pobreza infantil, aprobando una prestación universal por crianza que proteja "de verdad" a las familias vulnerables.

También plantea el grupo que el proyecto impulse la transición energética, con la electrificación de la economía sobre fuentes renovables, consolidar el modelo de cuidados, con un incremento "muy significativo" de los recursos destinados a proteger a las personas dependientes; y se destine más inversión a mejorar la movilidad ferroviaria, especialmente cercanías y media distancia, y se refuerce la bonificación al transporte público.

Por último, Sumar quiere la universalización de la educación de cero a tres años y la gratuidad de los comedores escolares en los centros públicos, al tiempo que una reforma fiscal que haga más progresivo el IRPF, aumentando la tributación de las rentas del capital.

DE MOMENTO, CONSULTAS INFORMALES CON LOS SOCIOS

Fuentes de Hacienda han señalado que de momento los Presupuestos se están negociando en el seno del Gobierno y tan solo ha habido "consultas informales" con los grupos parlamentarios. Sobre posibles fechas, esas fuentes no descartan finales de septiembre o incluso octubre.

No obstante, han asegurado que no hay ningún "freno" a la tramitación del proyecto de Presupuestos ni a otras iniciativas de su negociado como la condonación de la deuda o la reforma de la financiación autonómica.