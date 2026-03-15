Huevos, hortalizas, legumbres verdes, frutas tropicales y café disparan sus precios en el último año

Archivo - Un puesto de frutas y verduras de un mercado de abastos - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Huevos, hortalizas cultivadas por su fruto, legumbres verdes, frutas tropicales y café son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde febrero de 2025 a febrero de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de febrero publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, los huevos se han encarecido un 30,1% en el último año, mientras que las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) han subido de precio un 15,2%.

Por su parte, las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa) son un 9,7% más caras que en febrero de 2025; las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos) se han encarecido un 8,6%, y el café y sus sucedáneos han elevado sus precios un 8,3% en el último año.

Así lo reflejan los datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones por los cambios metodológicos operados en este indicador desde enero de este año.

Junto a huevos, hortalizas, legumbres verdes, frutas tropicales y café también destacan las subidas interanuales de precios de los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas), que han aumentado un 7,9%; los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se han encarecido un 7,6%; los frutos secos naturales con o sin cáscara (+6,1%); el chocolate (+6%); las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas) y la carne fresca, refrigerada o congelada (+5,9% en ambos casos), y el pescado y los postres y bebidas a base de leche, como las natillas y los flanes (+5,5%).

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan los aceites vegetales (-14,1%); el azúcar de caña y de remolacha (-4,7%); las patatas y otros tubérculos (-4,5%); otras frutas frescas --melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis--, que se han abaratado un 4,2%; bebidas vegetales (-2,1%), cereales (-1%) y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares (-0,9%).

Dentro de la subclase de los aceites vegetales se encuentra el aceite de oliva, que en el último año ha bajado de precio un 16,8%. No obstante, el 'oro líquido' acumula un incremento del 64% desde enero de 2021.

En los dos primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las bayas frescas (55%), las legumbres verdes (+21,8%) y las hortalizas cultivadas (+12,3%).

BAYAS FRESCAS Y LEGUMBRES VERDES DISPARAN SUS PRECIOS EN FEBRERO

En valores mensuales, las bayas frescas y las legumbres verdes dispararon sus precios en febrero respecto al mes anterior, con alzas del 51,4% y del 12%, respectivamente.

Otros aumentos destacables fueron los de las frutas tropicales (+3,2%); los cítricos frescos (+2,5%); las especias, hierbas culinarias y semillas (+2,3%) y el vino de uva (+2%).

En el lado de los descensos, los productos alimenticios que más se abarataron en febrero fueron las hortalizas de hoja o de tallo (lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor, brócoli y coles, entre otros) y la mantequilla, con descensos del 1,5% en ambos casos. Le siguieron las patatas y otros tubérculos, que se abarataron un 1,2% respecto a enero.

CAMBIOS EN LA CESTA DE LA COMPRA

El IPC de enero de 2026 fue el primero que publicó el INE en base 2025. La principal novedad de esta nueva base es la implantación de la nueva clasificación de consumo, de forma que el IPC pasa de 12 a 13 grandes grupos.

Además, en la nueva base se ha revisado la cesta de la compra, se han actualizado ponderaciones y se han introducido algunas novedades metodológicas.

Así, han entrado al IPC productos como los aguacates y los arándanos, en la alimentación; los refrescos de té y la cerveza con limón, entre las bebidas, y las radiografías en los servicios médicos, mientras que salen otros considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo.

El IPC base 2025 incorpora mejoras en el proceso de recogida y grabación de los precios. Hasta ahora, si en la recogida de los precios se detectaba algún cambio relevante en las características del producto, el ajuste se incorporaba al cálculo del IPC un mes después de haberse producido.

Con el nuevo procedimiento, y gracias a la utilización ya generalizada de dispositivos electrónicos para la recogida de los precios, estos ajustes se incorporan en el mismo mes en que se produce el cambio.

Asimismo, el INE continúa trabajando en el desarrollo de métodos de recolección automatizada de la información, mediante el aprovechamiento de las bases de datos de las empresas (scanner data), la recogida automatizada de Internet (web scraping) y la utilización de medios informáticos en la recolección de precios en los establecimientos, que continuarán su incorporación al cálculo del IPC a lo largo de esta nueva base.