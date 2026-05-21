ICEX lanza Reto IA, el primer concurso de inteligencia artificial para fomentar la internacionalización

Archivo - ICEX lanza Reto IA, el primer concurso de inteligencia artificial para la internacionalización. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

ICEX ha lanzado el primer concurso de Inteligencia Artificial (IA) con el fin de identificar y poner en valor iniciativas empresariales que desarrollen soluciones "innovadoras" basadas en la herramienta diseñadas para facilitar la internacionalización de las empresas españolas.

Según ha informado en un comunicado este jueves ICEX, la iniciativa, que ha sido creada con el apoyo de IndesIA, Area101 e Ieteam, acaba de abrir el plazo de inscripción y cierra el próximo 12 de junio.

Reto IA se ha enfocado en identificar herramientas de IA que reduzcan costes operativos, impulsar la imagen de España como 'hub tecnológico' de soluciones para la internacionalización y fomentar la incorporación directa de la IA en los flujos de trabajo de las empresas exportadoras.

Asimismo, el concurso va dirigido a 'startups' que desarrollen soluciones tecnológicas basadas en IA capaces de acompañar a las empresas en su proceso de salida al exterior, "aportando valor diferencial, escalabilidad y aplicabilidad real" en distintos mercados.

En cuanto al premio, la empresa ganadora recibirá una plaza para un empleado de la empresa en el Máster Executive de Comercio Internacional, valorada en 9.800 euros, que imparten en alianza ICEX y el Centro de Estudios Garrigues de 250 horas entre septiembre 2026 y enero 2027.