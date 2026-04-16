La inflación de la eurozona saltó al 2,6% en marzo, en máximos desde 2024, por la guerra de Irán

19 March 2026, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), speaks at the press conference after the Governing Council meeting of the ECB. Photo: Michael Brandt/dpa - Michael Brandt/dpa

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en marzo en el 2,6%, lo que supone una aceleración de siete décimas, una más de lo previsto inicialmente, respecto del 1,9% de febrero, lo que representa el mayor aumento del coste de la vida en la región desde julio de 2024, ante el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía, según la segunda lectura publicada por Eurostat.

El repunte de siete décimas en la tasa de inflación interanual de la zona euro en marzo, primer mes del conflicto en Oriente Próximo tras los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel, iguala el salto de los precios en la región observado en octubre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el coste de los hidrocarburos.

En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se situó en marzo en el 2,8%, frente al 2,1% del mes de febrero, lo que implica la mayor subida de los precios entre los Veintisiete desde enero de 2025.

Según los datos de Eurostat, la escalada de la inflación en la eurozona durante el mes de marzo refleja el impacto inmediato de la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz en los combustibles, con una subida del 5,1% interanual del coste de la energía, en contraste con el retroceso del 3,1% registrado en febrero, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en marzo fue del 2,3%, una décima inferior al dato de febrero.

La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha moderado también una décima, hasta el 2,3%.

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en marzo repuntó al 3,4% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de ocho décimas.

Entre los miembros de la UE, las tasas anuales más bajas se registraron en Dinamarca (1%), República Checa, Chipre y Suecia (todas con un 1,5%), mientras que las mayores subidas de precios correspondieron a Rumanía (9%), Croacia (4,6%) y Lituania (4,4%).