La inflación industrial se hunde al 3% a cierre de 2025 por el menor coste del petróleo y del gas

Archivo - Operario industrial - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales se hundieron un 3% el pasado mes de diciembre en relación al mismo mes de 2024, tasa medio punto inferior a la de noviembre y su mayor retroceso del último año, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del último mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en negativo.

El retroceso de la inflación industrial en diciembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 1,8 puntos, hasta el -10,8%, debido al abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en diciembre una tasa del 0,8%, tres décimas más que en noviembre y 3,8 puntos por encima del índice general.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))