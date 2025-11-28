El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3%, pero la inflación subyacente escala al 2,6%

Archivo - Varias personas comprando en un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que la moderación del IPC en noviembre se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes, frente al incremento que experimentaron un año antes.

Por contra, tiraron al alza del IPC el ocio y cultura, que recortó sus precios en noviembre de este año menos que en igual mes de 2024, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, en contraste con el descenso de precios que registraron en noviembre del año pasado.

LA SUBYACENTE SUBE UNA DÉCIMA, HASTA EL 2,6%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en noviembre aumentó una décima, hasta el 2,6%.

De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

LOS PRECIOS AUMENTAN UN 0,2% EN EL MES

En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó una décima su tasa interanual en noviembre, hasta el 3,1%, y se mantuvo estable en valores mensuales. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,7% para el penúltimo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 12 de diciembre.