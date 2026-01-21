El IPC del Reino Unido repuntó al 3,4% en diciembre

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de diciembre en el 3,4%, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto del mes anterior y el primer repunte del coste de la vida en cinco meses, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se mantuvo estable en diciembre en el 3,2%.

En datos mensuales, la tasa de inflación del Reino Unido despidió 2025 con una subida del 0,4%, frente a la bajada del 0,2% observada en noviembre.

De este modo, la inflación cerró 2025 por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que recortó en diciembre los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, en mínimos desde febrero de 2023.

En diciembre, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 4,5% interanual, tres décimas más que en noviembre, mientras que la educación subió un 7,6%, en línea con el mes anterior, y el transporte lo hizo un 4%, frente al 3,7% del mes anterior.

De su lado, los suministros para el hogar aumentaron su coste un 4,9% interanual, tras la subida del 5,1% en noviembre, mientras que el ocio y la cultura se encareció un 2,7%, dos décimas menos.

El coste del conjunto de bienes aceleró su subida en diciembre al 2,2% desde el 2,1% de noviembre, mientras que los servicios se encarecieron un 4,5% interanual, una décima por encima de la subida interanual del mes pasado.