Madrid se sitúa entre las 20 ciudades con mayor calidad de vida del mundo y supera a París y Nueva York

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La capital española asciende 15 puestos desde 2019, hasta la posición 18 del ranking de Deutsche Bank, pese al encarecimiento de la vivienda MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid se ha situado entre las 20 ciudades con mayor calidad de vida del mundo, al alcanzar el puesto 18 del ranking elaborado por Deutsche Bank Research Institute, una clasificación en la que supera a París, Londres y Nueva York tras mejorar 15 posiciones respecto a 2019, lo que supone una de las mayores progresiones registradas entre las grandes ciudades analizadas.

El informe 'Mapping the World's Prices 2026' de Deutsche Bank Research Institute, atribuye este avance a factores como la seguridad, las infraestructuras, la movilidad y la calidad de los servicios urbanos, además de una mejora de los niveles salariales y del atractivo internacional de la ciudad.

Barcelona también mantiene una posición destacada entre las principales ciudades europeas gracias a su calidad de vida, dinamismo económico y capacidad para atraer talento e inversión, según el estudio.

No obstante, el informe señala que el principal desafío para ambas ciudades es el incremento del coste de la vivienda. En Madrid, el salario neto medio se sitúa en 2.200 euros mensuales, un 45% más que hace una década, mientras que el precio de la vivienda ha aumentado un 94% en ese mismo periodo, hasta alcanzar los 8.013 euros por metro cuadrado.

El alquiler de una vivienda de tres habitaciones también ha experimentado un fuerte crecimiento, con un aumento del 77% en los últimos diez años, hasta una media de 2.493 euros mensuales.

A pesar de esta evolución, Madrid mantiene una posición competitiva en renta disponible tras el pago del alquiler, con una media de 1.908 euros mensuales, lo que la sitúa en el puesto 40 de este indicador.

El estudio concluye que Madrid y Barcelona han reforzado durante la última década su perfil internacional como destinos para vivir y trabajar, aunque advierte de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que condicionarán su competitividad futura en la captación de talento, inversión y actividad empresarial.

En el ámbito internacional, el informe destaca que Luxemburgo ocupa por segundo año consecutivo el primer puesto mundial en calidad de vida. En cuanto al coste de la vida, Zúrich y Ginebra se mantienen como las ciudades más caras del mundo, mientras que Tokio ha perdido peso en esta clasificación tras la depreciación del yen en los últimos años.

Por el contrario, Tel Aviv se sitúa entre las cinco ciudades más caras debido al fortalecimiento del séquel y a las tensiones geopolíticas en la región.