De Miguel (Cepyme) avisa de la "incertidumbre" arancelaria de EE.UU. y su impacto para las pymes

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha avisado de la "incertidumbre" arancelaria que está causando Estados Unidos (EE.UU.) y su impacto para las pymes tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, que ha tumbado gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, llevando a la Casa Blanca a anunciar nuevas tarifas mundiales del 15%.

"Toda esta situación al final genera muchísima complicación para nuestras pymes, porque muchas veces tampoco tienen tanta capacidad de reacción como las grandes empresas", ha expuesto De Miguel en una entrevista en 'RTVE' recogida por Europa Press.

En la misma, ha indicado que los cambios constantes en la política arancelaria de Estados Unidos hacen "muy difícil" a las pequeñas y medianas empresas desarrollar una estrategia.

Preguntada por si las empresas españolas se atreverían a pedir a Estados Unidos una compensación por las pérdidas ocasionadas por la política arancelaria de Trump, la presidenta de Cepyme ha indicado que es "una alternativa más", pero considera que la cuestión es reciente y se debe esperar a ver lo que pasa en los tribunales estadounidenses.

"Habrá empresas muy grandes, que muchas veces son las que tienen capacidad y lideran y, desde luego, puede ser también una buena alternativa para muchas de nuestras pymes, que les ha costado y muchas han tenido que desviar o buscar mercados alternativos, incluso dejar de exportar a Estados Unidos", ha expuesto.

En este sentido, la presidenta de Cepyme ha recordado que desde la Unión Europea se están buscando otros mercados alternativos, como la India o Mercosur, ante la dificultad de entrar al mercado estadounidense.

Sobre esto último, ha asegurado que el acuerdo con Mercosur es una "oportunidad" para las pymes, aunque ha indicado que es importante negociar las llamadas 'cláusulas espejo', para que se pueda competir en igualdad de condiciones.