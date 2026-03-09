Milei cree que la guerra en Irán puede beneficiar las exportaciones petroleras y agrícolas de Argentina

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei. - Daniel Bockwoldt/dpa - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este lunes que su país están en condiciones de beneficiarse de la guerra en Oriente Próximo gracias a la "mejora" prevista de las exportaciones petroleras y agrícolas.

El mandatario, que se encuentra en Nueva York para participar en la 'Argentina Week' y atraer inversiones, ha indicado en una entrevista con 'FM Now 97.9' que las tensiones geopolíticas están disparando el precio de "todos los granos" que exporta la nación sudamericana, como la soja, el maíz y el girasol.

Milei ha destacado, también, que la venta de crudo permitirá a Argentina acumular divisas extranjeras con vistas a crear las condiciones propicias para volver a financiarse en los mercados internacionales, en línea con las recomendaciones realizadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo, Argentina es exportador neto", ha explicado Milei.

"Los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente. Con precios más altos, que se esperan que sean transitorios, usted se va a apurar a exportar", ha completado.

El presidente ha asegurado que es "muy probable" que se exceda la meta para este año de reunir en moneda extranjera 10.000 millones de dólares (8.634 millones de euros), algo a lo que contribuiría la coyuntura actual.

No obstante, el índice de riesgo país elaborado por el banco estadounidense JPMorgan Chase ha subido esta jornada hasta los 593 puntos, 18 más que el viernes pasado y 26 más que hace una semana.

Por otro lado, Milei ha augurado durante su intervención que, a nivel geopolítico, China quedará "más aislada" ante la caída o debilitamiento del régimen de los ayatolás de Irán.