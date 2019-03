Montero defiende que el aumento de permisos de paternidad y los últimos decretos son "urgentes y necesarios"

Publicado 14/03/2019 14:00:16 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este jueves que el Congreso haya dado vía libre a debatir el decreto ley que aumenta los permisos de paternidad porque si no se atiende ahora, no hay otro tipo de leyes para recuperar el tiempo que transcurra posteriormente, y ha defendido la "urgencia" de todos los decretos aprobados por el Gobierno en las últimas semanas.

Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso haya dado vía libre a debatir la convalidación del decreto ley del Gobierno por el que se aumentan los permisos de paternidad a ocho semanas, una vez que los letrados de la Cámara hayan confirmado que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 "no afecta a la parte orgánica" de la misma.

"Había pocas dudas", ha apuntado Montero, quien ha recordado que el año pasado se modificaron los permisos de paternidad a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no se entendía por qué el año pasado "era válido y este año había un problema".

A su juicio, el hecho de que Ciudadanos haya solicitado a los letrados un informe por sus dudas sobre la constitucionalidad del decreto al tocar una ley orgánica obedece al "bloqueo sistemático" a las leyes e iniciativas del Gobierno, como a la Ley de Eutanasia o la derogación de la llamada 'Ley Mordaza'. "No me ha sorprendido lo que ha hecho Cs, ni la cuestión relativa a lo que los letrados han transmitido", ha enfatizado.

En este sentido, ha defendido que todos los decretos ley aprobados por el Gobierno se han justificado porque se interpretaba que había una "urgente necesidad", y ha recordado que el aumento de los permisos de paternidad forma parte de un paquete más global, en el que la parte "más importante" era dar soporte presupuestario al Pacto de Estado contra la violencia de género, algo de "urgente necesidad" ante los asesinatos machistas.

Así, ha justificado la urgente necesidad del aumento de los permisos de paternidad porque los padres de los niños que nacen en la actualidad no disfrutan del permiso y "no es acumulable" en el día de hoy. "Si no se atienda a estas circunstancias, no hay otro tipo de leyes donde recuperar la parte que no ha recorrido", ha explicado.

De esta forma, ha insistido en que es "muy urgente" que la mujer se incorpore "con urgencia" al mercado laboral para superar la cuestiones que la hacen distinta en materia de desempleo y brecha salarial, y ante la "vulnerabilidad" que constituye y afecta a la integridad de las mujeres.

RÉCORD DE DECRETOS

La titular de Hacienda ha argumentado que el 'récord' de decretos ley aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez se debe al 'récord' de vetos y la paralización de iniciativas legislativas por la vía de la ampliación de enmiendas por parte de la oposición.

Ha citado como la "más llamativa" la referida a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado a la senda de déficit, que contó con el visto bueno del Congreso para continuar su tramitación parlamentaria y sin embargo se han producido once ampliaciones de plazos para que no prospere.

"Ha habido que hacer uso del decreto ley porque los elementos urgentes que se legislaban por la vía ordinaria no encontraban una salida ni un recorrido", por lo que "todas son actuaciones absolutamente legítimas, urgentes y necesarias", ha apostillado Montero en referencia a medidas como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años o las cotizaciones para cuidadoras no profesionales.