El norte de la UE enfría propuesta de España y 15 países de ampliar PAC y emitir deuda en próximo presupuesto

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 May. (EUROPA PRESS) -

Países como Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria han expresado este martes sus reservas a aumentar parte del gasto del próximo presupuesto europeo para el periodo 2028-2034, en respuesta a la propuesta defendida por España y otros 15 Estados miembro para reforzar los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y Cohesión y estudiar un reembolso más gradual de la deuda del fondo de recuperación europeo.

Durante un debate de ministros de Asuntos Europeos sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), los países 'frugales' han defendido orientar los recursos comunitarios hacia nuevas prioridades como defensa, seguridad y competitividad, además de reclamar una mayor flexibilidad y disciplina en el gasto.

La respuesta llega después de que los denominados 'Amigos de la Cohesión' --España, Bulgaria, Chequia, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia-- reclamaran en una declaración conjunta mantener el peso de las políticas agrícolas y regionales, y plantearan nuevas vías de financiación para sostener un mayor nivel de inversión común, incluida la posibilidad de suavizar el calendario de devolución de la deuda vinculada al plan 'Next Generation EU'.

Una propuesta que ha reivindicado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, a su llegada a la reunión en Bruselas, donde ha recalcado que la misiva firmada por los 15 Estados aborda el "cómo" la UE debe conseguir el nivel de ambición que defiende este grupo de países.

"Lo que es particularmente exitoso para España de esta declaración es que habla de cómo vamos a conseguir ese nivel de ambición que persigue y que, en el caso de España, situamos en el 2% del PIB", ha resumido.

Frente a esta posición, Alemania ha dejado claro que "un aumento enorme del volumen financiero, como propone la Comisión, no es viable" y ha advertido de que una mayor aportación nacional empeoraría de manera "desproporcionada" su saldo neto como contribuyente europeo.

"Financieramente, esto no es factible para nosotros y hay que recortar y reequilibrar esa propuesta", ha señalado la delegación alemana, que además ha rechazado retrasar la devolución de la deuda europea porque existen "obligaciones políticas" que lo impiden.

Berlín ha defendido además que el próximo presupuesto europeo debe centrarse en "competitividad, seguridad y defensa" y mantener la nueva arquitectura presupuestaria planteada por Bruselas, al considerar que "un retroceso al 'status quo' no es posible".

"Hace falta un MFF de futuro, centrado en los retos, con una reducción en volumen del MFP. Es crítico. Hay que ver recortes transversales y revisar las nuevas prioridades; no tocar Cohesión, PAC y administración no nos parece lo adecuado", ha señalado en la misma línea Países Bajos.

El Gobierno neerlandés ha defendido también modernizar el presupuesto comunitario y reforzar el papel de las recomendaciones nacionales y de la inversión privada para impulsar el mercado único, al tiempo que ha reclamado mantener una administración aduanera "sólida" para proteger la competitividad europea.

También Suecia ha rechazado un presupuesto europeo "expansivo" y se ha mostrado contraria tanto a la deuda mancomunada como a la creación de nuevos recursos propios europeos, dos de las principales vías planteadas por España y sus aliados para financiar un presupuesto más ambicioso.

"Buena parte de los retos a los que se enfrenta la Unión se resuelven mejor con regulación que con gasto público", ha defendido Estocolmo, al tiempo que ha insistido en que profundizar el mercado único europeo es "una tarea estructural y regulatoria, no financiera".

El Gobierno sueco ha reclamado además que la "excelencia" sea el criterio prioritario para asignar fondos europeos y ha defendido reforzar la condicionalidad vinculada al Estado de derecho en el próximo MFF.

Dinamarca, por su parte, sí que ha admitido que el presupuesto europeo "podría ser más elevado", aunque únicamente si va ligado a una modernización del gasto y a nuevas prioridades europeas, al tiempo que ha advertido de que el aumento planteado actualmente "es excesivo".

Copenhague ha defendido un presupuesto "más simple, más eficiente y centrado en las prioridades europeas", citando expresamente defensa, apoyo a Ucrania y competitividad, y ha subrayado que ello implica "una reducción del gasto tradicional".

Austria también ha reclamado contener el aumento del gasto comunitario y mantener estable su contribución al presupuesto europeo, además de exigir nuevos mecanismos de corrección para compensar a los grandes contribuyentes netos.

Viena ha defendido que el próximo MFF concentre las inversiones en ámbitos con "valor añadido europeo", como digitalización o infraestructuras energéticas y de transporte, frente al mantenimiento de grandes aumentos en otras rúbricas que considera "no suficientemente justificados".