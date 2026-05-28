Nueve de cada diez pymes españolas ya notan mejoras en su productividad gracias a la IA, según Adecco

Archivo - 9 de cada 10 pymes españolas ya notan mejoras en su productividad gracias a la IA, según Adecco. - SOFTONIC - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 86,6% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas han afirmado que ya notan mejoras en su productividad gracias a la Inteligencia Artificial (IA), según un estudio publicado este jueves por el Grupo Adecco.

En concreto, el 48,9% ha destacado la reducción de los tiempos de proceso, mientras que el 46% ha observado un uso "más eficiente" de los recursos. Además, un 39,1% ha apuntado a una disminución de errores, lo que contribuye a una "mayor fiabilidad" en las operaciones.

Así lo ha reflejado el informe de The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco y la Universidad CEU San Pablo, donde han tratado la inteligencia artificial como "nuevo motor económico de las pymes".

Según el análisis, el 90% de los directivos consultados ha considerado que la IA mejora la competitividad de su empresa, materializándose en una optimización de los tiempos de trabajo (50,1%), en la calidad del producto o servicio (39,6%) y en la reducción de costes (35,2%).

"La clave no está solo en incorporar IA, sino en hacerlo con criterio, de forma progresiva y poniendo a las personas en el centro", ha añadido el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas.

Por otro lado, con respecto al mercado, el 84,8% de los directivos ha considerado que la IA facilita el acceso a nuevas oportunidades comerciales, destacando como beneficios una "mayor rapidez de respuesta al cliente (52,5%) y una mejora de su experiencia (45%).

Asimismo, el 35,4% ha señalado que permite personalizar la oferta y un 22,9% ha apuntado a su papel en los procesos de internacionalización.

RIESGOS Y BARRERAS

Sin embargo, según el informe este desarrollo convive con varios riesgos, ya que el 88,9% de los directivos ha reconocido la existencia de riesgos y barreras asociadas a las adopción de la IA, como la seguridad y la privacidad de los datos (39,1%), dependencia tecnológica (39%) y falta de conocimiento (37,8%).

En conjunto, el 90,8% de los directivos ha considerado que la IA influirá en algún aspecto "clave" de su empresa, especialmente en la productividad (51,2%), en la competitividad (40,4%) y en su papel como ventaja estratégica (33,1%).