La OMC prevé una desaceleración del comercio mundial este año, con un alza del 1,9%

Archivo - La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. - Bernd Von Jutrczenka/Dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha rebajado las expectativas de crecimiento del comercio mundial para 2026 al 1,9%, frente al repunte del 4,6% experimentado en 2025, debido a la normalización de las transacciones por el aumento en los productos relacionados con la IA y la anticipación de las importaciones para evitar los aranceles.

El volumen del comercio mundial de mercancías espera elevarse hasta el 2,6% en 2027, según el último informe de la OMC que, sin embargo, no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias que la crisis energética por el conflicto de Irán puedan volcarse en la economía mundial en un escenario todavía incierto.

El informe adelanta que el crecimiento del comercio de servicios comerciales se moderará al 4,8% en 2026 después del aumento del 5,3% de este año, aunque, al igual que la proyección general, prevé acelerarse hasta el 5,1% en 2027. Por su parte, las transacciones de bienes y servicios aumentarán en 2026 un 2,6%, dato también menor al 4,7% de 2025.

MODERA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL

En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, la OMC también ha moderado las previsiones de crecimiento del PIB mundial del 2,9% en 2025 al 2,8% tanto en 2026 como en 2027.

"Las perspectivas reflejan la resiliencia del comercio mundial, impulsado por el comercio de productos de alta tecnología y servicios digitales, las adaptaciones en las cadenas de suministro y la evitación de represalias recíprocas en materia de aranceles", ha declarado la directora general de la organización internacional, Ngozi Okonjo-Iweala.

ATENCIÓN A LA CRISIS ENERGÉTICA

La OMC ha planteado un escenario alternativo en el que los aumentos de precios del crudo y del gas natural continúen de manera sostenida durante todo el año y ha reducido hasta 0,3 puntos porcentuales sus perspectivas para el crecimiento del PIB mundial.

Una situación que también afectaría al comercio mundial y recortaría hasta 0,5 puntos la previsión comercial para este año y hasta en un 1% para las regiones que dependen de las importaciones de energía, lo que marcaría un aumento del volumen de mercancías rebajado al 1,4% y el comercio de servicios hasta el 4,1%.

"El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos para el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones de costos para consumidores y empresas", ha apuntado la directora general de la organización.

"No obstante, los miembros de la OMC pueden contribuir a amortiguar el impacto y aliviar la carga económica para las personas en todo el mundo manteniendo políticas comerciales predecibles y fortaleciendo la resiliencia de las cadenas de suministro", ha añadido.

CONSECUENCIAS PARA LOS FERTILIZANTES

Además de los efectos en los combustibles, la casi paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz ha puesto contra las cuerdas el suministro de fertilizantes, vitales para la agricultura mundial, ya que, según asegura la OMC, hasta un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes transitan normalmente por esta ruta.

Tailandia, India y Brasil dependen del golfo Pérsico para el 70%, 40% y 35%, respectivamente, de ciertos tipos de fertilizantes, países que son importantes productores de agrícolas.

Los propios estados del golfo Pérsico también se enfrentan a importantes desafíos en materia de seguridad alimentaria debido a su fuerte dependencia de las importaciones que alcanzan hasta el 90% para el maíz, la soja y el aceite vegetal, y el 75% para el arroz.