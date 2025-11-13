El Panel de Funcas eleva su previsión de PIB para 2025, hasta el 2,9%, y mejora al 2,1% la de 2026

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Panel de Funcas ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025, hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en una décima su proyección para 2026, hasta el 2,1%.

El avance del PIB en el tercer trimestre --0,6% intertrimestral--, unido al efecto de la revisión al alza de las cifras de Contabilidad Nacional llevada a cabo en septiembre, ha conducido a que 18 panelistas hayan mejorado sus previsiones para este año (solo uno la ha mantenido y ninguno la ha revisado a la baja).

El resultado es una previsión de crecimiento del 2,9% para 2025, tres décimas más que en el anterior consenso. No obstante, en el cuarto trimestre del año, los expertos esperan un crecimiento algo más débil, un 0,5%, sin cambios respecto a la estimación de septiembre.

El crecimiento del PIB procedería de una aportación de la demanda nacional de 3,3 puntos porcentuales (cuatro décimas más que en el anterior Panel), mientras que el sector exterior restaría cuatro décimas --frente a -0,3 puntos en la previsión de septiembre--. La previsión de crecimiento de la inversión se revisa al alza, especialmente la de maquinaria y bienes de equipo, y, en menor medida, la del consumo de los hogares.

Para 2026, se prevé una desaceleración. La mayoría de los panelistas (14) ha incrementado su previsión de crecimiento del PIB, hasta una media del 2,1%, una décima más respecto a la previsión de septiembre.

La demanda nacional sumará 2,3 puntos, mientras que el sector exterior detraerá dos décimas. El consenso espera que la inversión y el consumo de los hogares crezcan menos que en 2025, mientras que el consumo público registrará un avance similar.

En cuanto a la inflación, el Panel de Funcas espera que la general baje hasta terminar diciembre en el 2,6%, mientras que la estimación para la media anual general de 2025 es del 2,6% y del 2,3% para la subyacente. Para 2026, la previsión media anual es del 2,1% para la general y 2,2% para la subyacente, con una interanual del 2% en diciembre.

MEJORAN LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO LABORAL Y EL DÉFICIT

En cuanto al mercado laboral, el Panel prevé un aumento del empleo del 2,4% este año y del 1,7% en 2026, ambos una décima al alza respecto al Panel de septiembre. La tasa de paro caería hasta el 10,5% este ejercicio y al 10% en 2026, una y dos décimas menos, respectivamente, que en el anterior Panel.

La previsión de consenso espera una reducción del déficit público de mayor magnitud que lo previsto en el Panel de septiembre, hasta el 2,7% y el 2,6%, para este ejercicio y el próximo, respectivamente.

En un contexto en el que, pese a un primer semestre mejor de lo anticipado, las incertidumbres se ciernen sobre la economía mundial, los expertos prevén que los tipos de interés podrían mantenerse en torno a los niveles actuales.

En el caso del BCE, la previsión de consenso apunta a una facilidad de depósitos estable del 2% hasta el final del periodo de previsión, un cuarto de punto por encima de la anterior valoración. En consonancia, el Euribor apenas descendería de su nivel actual, situándose en el 2,05% a finales de 2026,