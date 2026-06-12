El PIB de Reino Unido se contrajo un 0,1% en abril como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido sufrió una contracción del 0,1% durante el pasado mes de abril, después de la expansión del 0,3% observada en marzo y del 0,4% en febrero de 2026, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El retroceso de la actividad durante el pasado mes de abril, la primera contracción mensual del PIB desde agosto de 2025, reflejo la caída del 0,2% en el sector servicios, parcialmente compensada por un aumento del 0,1% en la construcción, mientras que la producción se mantuvo estable.

La oficina estadística británica destacó la contribución negativa a la actividad del sector servicios relacionada con el sector de las artes, el entretenimiento y el ocio, apuntando que "parte de esta caída puede atribuirse a los efectos del conflicto en Oriente Próximo, ya que la cancelación de varios eventos deportivos en la región afectó la producción de las empresas con sede en el Reino Unido.

Por otro lado, la ONS ha avanzado que los indicadores de la demanda de los consumidores mostraron señales mixtas durante el mes mayo, ya que la afluencia de público a los comercios aumentó en comparación con abril, pero se mantuvo ligeramente por debajo del nivel de mayo de 2025.

Asimismo, ha señalado que el mercado laboral mostró algunos signos de debilitamiento, con un aumento significativo del número de posibles despidos en relación con el mes anterior y con el mismo periodo de 2025.