Pistoletazo de salida a los PGE 2026: los ministerios deberán remitir sus planes de gasto antes del día 12

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, ha anunciado que el Consejo de M - Jesús Hellín - Europa Press

El Ejecutivo duda de que las cuentas públicas puedan llegar al Congreso este mes

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Se cumple así el anuncio que realizó este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tras el Consejo de Ministros anunció que hoy se publicaría en el BOE la orden que da inicio a los PGE de 2026.

Esta orden es el instrumento interno para que los distintos ministerios empiecen su interacción con el Departamento de Hacienda de cara a la elaboración de las nuevas cuentas públicas. En el texto de la orden figura que deberán remitir sus propuestas de gasto y para el articulado del anteproyecto antes del 12 de septiembre a la Dirección General de Presupuestos.

No obstante, Montero explicó ayer que en estos meses previos Hacienda ya ha mantenido contactos con los diferentes ministerios de manera "un poco más informal" para conocer las necesidades y los nuevos proyectos que se quieren alumbrar con las nuevas cuentas públicas.

Las líneas transversales de los Presupuestos persiguen un mejor desarrollo económico, redistribución de la riqueza, y mayor capacidad de brindar los servicios públicos y de atender a las poblaciones vulnerables, especialmente a los jóvenes, o problemáticas como es el acceso a la vivienda.

Según Montero, el Gobierno presentará los Presupuestos y verá después lo que los grupos políticos hacen en la votación de enmiendas a la totalidad --que pueden tumbar las cuentas--.

Pero previamente, el Gobierno debe aprobar el conocido como 'techo de gasto' y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que llevará "en breve" a votación en el Congreso de los Diputados. Con este proceso por delante, desde el Ejecutivo dudan de que en septiembre se pueda llevar al Congreso el proyecto completo de Presupuestos.

"Lo vamos a presentar con o sin apoyos pero esto es un instrumento y que es mucho más importante todo aquello que está promoviendo este Gobierno con unas cuentas prorrogadas", señaló este martes la titular de Hacienda, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo aseguran que se puede continuar la legislatura con una nueva prórroga presupuestaria.

OBJETIVOS DE LOS PGE PARA 2026

En el texto de la orden, el Gobierno afirma que el crecimiento económico "sostenible e inclusivo" de España ha sido posible también gracias al conjunto de inversiones y reformas del Plan de Recuperación, que tiene como fecha de cierre agosto de 2026.

En este contexto, el Ejecutivo subraya que los Presupuestos Generales del Estado para 2026 seguirán impulsando un crecimiento "sostenible, justo e inclusivo" promoviendo la modernización y la competitividad de la economía.

"Se continuará con la labor realizada para favorecer la creación de empleo en sectores de alto valor añadido, de calidad y con derechos, reforzando y ampliando el Estado de Bienestar mediante el blindaje de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión", subraya el Gobierno.

Asimismo, afirma que los PGE continuarán apostando por políticas que impulsen viviendas asequibles y aumentarán la apuesta por la sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad a través de las reformas ya iniciadas en el ámbito de la lucha contra la emergencia climática, en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, de la movilidad sostenible, de la descarbonización, de las energías renovables y de la digitalización, "manteniendo los compromisos adquiridos con los socios estratégicos de España en materia de defensa e innovación".

"Es decir, los Presupuestos Generales del Estado para 2026 van a continuar la hoja de ruta del Gobierno para afrontar los retos actuales y futuros de las sociedades avanzadas, en un periodo marcado por la elevada incertidumbre internacional, permitiendo el impulso de la prosperidad y la competitividad económica, reforzando el Estado del Bienestar y manteniendo los compromisos adquiridos y el rigor en materia de estabilidad presupuestaria", remarca el Gobierno.

Durante el año 2026 continuará vigente la aplicación del nuevo marco de gobernanza económica europeo, articulado a través del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Dicho Plan fue remitido por España en octubre de 2024 y fue avalado por el Ecofin.

Además, con la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza, se establece la remisión por parte de los Estados miembros del Informe de Progreso Anual, que detalla el grado de avance en la senda de gasto neto establecida por el Consejo en su recomendación, así como el cumplimiento de las reformas e inversiones que justifican la ampliación del periodo de ajuste de 4 a 7 años, incorporando compromisos en materia de política económica, con especial incidencia en inmigración, vivienda y clima de negocios.