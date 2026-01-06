El PMI de la eurozona se desaceleró en diciembre hasta los 51,5 puntos y se alejó del récord del mes anterior

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad de las empresas de la eurozona durante el pasado mes de diciembre se desaceleró hasta los 51,5 puntos desde los 52,8 enteros de noviembre, lo que supuso alejarse de la lectura más favorable en 30 meses.

La encuesta publicada por S&P Global y Hamburg Commercial Bank ha constatado que el ritmo de expansión se atenuó hasta alcanzar su nivel más bajo desde septiembre pasado, lo que apuntó a una pérdida de impulso a finales de 2025.

Pese a este revés, el promedio de los últimos tres meses fue el más alto desde el segundo trimestre de 2023 y la zona euro logró anotarse su duodécima mejora mensual consecutiva del dinamismo del sector privado.

La demanda de bienes y servicios creció más lentamente y los pedidos pendientes de ejecución se redujeron a un ritmo más rápido. De su lado, la creación de puestos de trabajo se aceleró.

Después, los costes de los insumos avanzaron hasta máximos no vistos en nueve meses, lo que reflejó un incremento generalizado de los precios a nivel sectorial, aunque la velocidad del alza de los precios cobrados se mantuvo sin cambios respecto a noviembre.

De cara al futuro, las empresas europeas se mostraron ligeramente menos optimistas con respecto a los próximos doce meses que en noviembre. La caída de la confianza se debió al sector servicios, ya que las expectativas de crecimiento de los fabricantes industriales fueron las más positivas en casi cuatro años.

Las cuatro grandes economías de la eurozona registraron datos iguales o superiores al nivel de neutralidad. España estuvo a la cabeza con 55,6 puntos; seguida de Alemania, con 51,3; y de Italia y Francia, con 50,3 y 50 enteros, respectivamente.

"El promedio del Índice PMI Compuesto reveló un nivel visiblemente más alto en los últimos tres meses del año que en el tercer trimestre. [...] Es probable que el crecimiento del PIB se haya acelerado. El impulso decisivo proviene del sector servicios, mientras que el sector manufacturero está debilitado", ha explicado el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

"En 2026, el sector servicios debería mantener una senda de crecimiento económico moderado. Es probable que la industria se beneficie de una mayor demanda de equipos de defensa y maquinaria de construcción, necesarios, entre otras cosas, para los proyectos de infraestructura de Alemania. Como resultado, debería ser posible volver a alcanzar un crecimiento económico muy superior al 1%", ha completado.